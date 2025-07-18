شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتلقى عروضا عربية للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة خلال الفترة الماضية، عددا من العروض من بعض الشركات لتنظيم وديات لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن فى إحدى الدول العربية خلال شهر نوفمبر المقبل فى اطار استعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التى تستضيفها دولة المغرب فى ديسمبر المقبل.

وطلب الجهاز الفنى للمنتخب خوض مواجهات مع منتخبات اقريقية قوية خلال شهر نوفمبر لتجهيز اللاعبين لبطولة الأمم واختيار افضل العروض المقدمة.

هذا ويتواجد منتخب مصر الأول لكرة القدم فى المجموعة الثانية فى أمم أفريقيا بجانب منتخبات جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوى، وسيبدأ منتخب مصر مشواره فى كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة منتخب زيمبابوى، ثم مواجهة جنوب أفريقيا ثم مواجهة أنجولا.

وحدد منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب 5 سبتمبر المقبل، موعدا لمباراة إثيوبيا فى الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، على أن يقام اللقاء باستاد القاهرة الدولي، وتم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بموعد المباراة.

وينتظر منتخب مصر تحديد المواعيد النهائية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمباراة بوركينا فاسو في الجولة الثامنة ضمن معسكر شهر سبتمبر وأيضاً مباراة إثيوبيا، خاصة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك الأحقية في تغيير مواعيد أي مباراة.

وعزز المنتخب المصرى من صدارته للمجموعة الأولى ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة عقب مرور ست جولات، دون أن يتعرض لأى هزيمة.

وحقق "الفراعنة" خمسة انتصارات وتعادلًا واحدًا، وسجلوا 14 هدفًا مقابل هدفين فقط، ليؤكدوا تفوقهم الكبير على منافسيهم، ويقتربوا خطوة إضافية نحو حجز بطاقة التأهل إلى المونديال الذى سيقام فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتى منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 11 نقطة، كأقرب مطارِدى مصر، فى حين تحتل منتخبات سيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو المراكز التالية برصيد متقارب، فى حين يقبع منتخب جيبوتى فى ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.