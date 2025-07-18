شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يطير إلى تونس اليوم لإقامة معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة النادي الأهلي في التاسعة من صباح اليوم ،الجمعة، إلى تونس على متن خطوط الطيران العادية لإقامة معسكر تدريبي بها خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري استعداداً للموسم الجديد الذي سيخوض فيه المارد الأحمر إرتباطات قوية على الصعيدين المحلي والأفريقي ، ويخوض الفريق في تونس مباراتين تم الإتفاق عليهما حتى الأن أمام الملعب والبنزرتي التونسيين يومي 21 و25 يوليو الجاري.

فشل خوض ودية ثالثة بتونس

حاول مسئولو النادي الأهلي الإتفاق على خوض ودية ثالثة يوم 28 يوليو الجاري لكن المحاولات فشلت بعد إعتذار النجم الساحلي التونسي على مواجهة المارد الأحمر في هذا الموعد على خلفية إشترط الأهلي الحصول على مقابل مالي لخوض هذه المواجهة وهو ما رفضه النجم ليُقرر الجهاز الفني للأهلي الإكتفاء بخوض وديتي الملعب والبنزرتي يومي 21 و25 خلال معسكر تونس.

تعديل على برنامج الأهلي في معسكر تونس

أجرى النادي الأهلي تعديلاً على برنامج الإعداد خلال معسكر تونس حيث تم تقليص المدة ليقام في الفترة من 14 إلى 26 يوليو الجاري بعدما كان مقررا أن يستمر حتى يوم 29 من الشهر الجاري.

كما أجرى الأهلي تعديلاً على المباريات الودية بعد اعتذار أكثر من فريق تونسي وجزائري عن عدم مواجهة الأهلي في معسكر تونس وهم الإفريقي والنجم الساحلي و الترجي التونسيين واتحاد قسنطينة وشباب بلوزداد الجزائريين.

وديتي الأهلي في تونس

واكتفى الأهلي بخوض مباراتين وديتين في معسكر تونس يومي 21 و 25 أمام فريقي الملعب و البنزرتي التونسيين على أن يعود إلى القاهرة يوم 26 يوليو الجاري.

وبدأ الأهلي فترة الإعداد يوم الاثنين الماضي حيث خاض اللاعبين قياسات بدنية وخضعوا للفحوصات الطبية وقام الفريق بخوض التدريبات الجماعية على فترتين قبل السفر الى تونس غداً الجمعة.

وقرر محمد يوسف، المدير الرياضى للنادى الأهلى، عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو المدير الفنى للفريق، استبعاد وسام أبو على من بعثة الأهلى المتجهة إلى تونس غدا الجمعة، لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجارى..جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية فى المواعيد المحددة، فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.