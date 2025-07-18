شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه رع وديًا اليوم استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الجمعة مواجهة ودية أمام فريق رع، في إطار معسكره المغلق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن المرحلة الثانية من استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا إلى الوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين، بجانب تجربة عدد من العناصر الشابة والمنضمين الجدد، قبل انطلاق الموسم.

وتُعد مباراة رع أولى تجارب الزمالك الودية في المعسكر الجاري، وتأتي ضمن خطة فنية شاملة تهدف لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة.

واستقر الجهاز الفني على خوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة المعسكر، حيث يلتقي الزمالك بفريق الشمس يوم السبت الموافق 19 يوليو، ثم يختتم مواجهاته بمباراة قوية أمام وادي دجلة يوم الجمعة 25 من الشهر نفسه، وذلك من أجل منح اللاعبين فرصًا متساوية للمشاركة وتقييم الأداء بشكل واقعي.

وكان الزمالك قد بدأ معسكره بالعاصمة الإدارية الثلاثاء الماضي على أن يستمر حتى يوم 27 يوليو الجاري، ويتضمن البرنامج التدريبي وحدات بدنية وفنية مكثفة، بجانب المباريات التحضيرية، في ظل سعي فيريرا لبناء فريق قوي قادر على المنافسة في كل البطولات الموسم المقبل.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال هذا المعسكر لتجهيز اللاعبين على كافة المستويات، وتحقيق الانسجام بين القدامى والصفقات الجديدة، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، الذي يضع عليه جمهور الزمالك آمالاً كبيرة في استعادة الألقاب المحلية والقارية.