شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد وسام من معسكر الإعداد بتونس يُمهّد رحيله من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني يواجه اي مخالفة أو خروج عن النص في الأهلي بحزم وحسم واضح من البداية ، موضحاً أن هناك لائحة قوية يتم فرضها على الجميع دون تهاون.

شدد يوسف على أن وسام أبو علي مهاجم الفريق تغيّب عن عدة تدريبات ولم يحضر القياسات البدنية للأهلي التي خضع لها جميع لاعبي الفريق مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد لذا تم توقيع عقوبات قوية عليه ـ ةأضاف المدير الرياضي أن اللائحة لا تفرّق بين لاعب صغير أو كبير ولابد أن يلتزم الجميع بتعليمات الجهاز الفني.

الأهلي منفتح على بيع وسام

واكد محمد يوسف أن النادي الأهلي لا يمانع رحيل وسام أبو علي لكن عليه أن يلتزم بشروط النادي للرحيل وحال وصول عرض مناسب للنادي من الناحية المالية سيتم الموافقة عليه بشكل عاجل طالما أن هذه هي رغبة اللاعب.

وتأتي تصريحات محمد يوسف بعد قراره باستبعاد وسام أبو علي من معسكر الفريق في تونس ، حيث تشاور محمد يوسف مع ريبيرو وتم الإتفاق على استبعاد اللاعب من رحلة تونس اليوم .

جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعة والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.

وبات مستقبل وسام أبو علي مع الأهلي غامض للغاية في ظل التوتر الذي فرض نفسه على سطح العلاقة بينه وبين النادي خلال الأيام الماضية وسيكون من الصعب إستمرار اللاعب في الفريق خلال الموسم المقبل لرغبته في خوض تجربة الإحتراف بالدوري الأمريكي الذي تلقى منه عرضاً مُغرياً للغاية وصل إلى 4 ملايين و500 ألف دولار سنوياً.

استبعاد وسام أبو علي

وقرر محمد يوسف عقب التشاور مع خوسيه ريبييرو استبعاد وسام أبو على من بعثة الأهلى المتجهة إلى تونس اليوم الجمعة، لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجارى.

جاء ذلك نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والأشعات والفحوصات الطبية فى المواعيد المحددة، فضلا عن غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية بدون إذن.