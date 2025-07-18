شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغادر القاهرة لبدء معسكر خارجى فى تونس استعدادا للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى مطار القاهرة، منذ قليل، فى طريقها إلى تونس لإقامة معسكر خارجى بها استعداداً للموسم الجديد، ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان يومي 21 و25 يوليو الجاري أمام الملعب والبنزرتي.

الأهلي يكتفي بمباراتين وديتين في تونس

حاول مسئولو الأهلى الاتفاق على خوض ودية ثالثة يوم 28 يوليو الجارى لكن المحاولات فشلت بعد اعتذار النجم الساحلى التونسى على مواجهة المارد الأحمر فى هذا الموعد، على خلفية اشتراط الأهلى الحصول على مقابل مالى لخوض هذه المواجهة، وهو ما رفضه النجم ليُقرر الجهاز الفنى للأهلى الاكتفاء بخوض وديتى الملعب والبنزرتى يومى 21 و25 خلال معسكر تونس.

وسام أبو علي خارج معسكر تونس

وخرج وسام أبو علي مهاجم الفريق من قائمة معسكر تونس بقرار من الجهاز الفني بسبب عدم خضوع اللاعب للقياسات البدنية التي أجراها اللاعبون مع العودة للتدريبات يوم الاثنين الماضى، بجانب عدم إجراء أشعة لتحديد حجم إصابته.

وقال محمد يوسف المدير الرياضى بالنادى إن الجهاز الفنى يواجه أى مخالفة أو خروج عن النص في الأهلي بحزم وحسم واضح من البداية، موضحاً أن هناك لائحة قوية يتم فرضها على الجميع دون تهاون.

وشدد يوسف على أن وسام أبو علي مهاجم الفريق تغيّب عن عدة تدريبات ولم يحضر القياسات البدنية للأهلي التي خضع لها جميع لاعبي الفريق مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد لذا تم توقيع عقوبات قوية عليه ـ ةأضاف المدير الرياضي أن اللائحة لا تفرّق بين لاعب صغير أو كبير ولابد أن يلتزم الجميع بتعليمات الجهاز الفني.

الأهلي منفتح على بيع وسام

واكد محمد يوسف أن الأهلي لا يمانع رحيل وسام أبو علي لكن عليه أن يلتزم بشروط النادي للرحيل وحال وصول عرض مناسب للنادي من الناحية المالية ستتم الموافقة عليه بشكل عاجل طالما أن هذه هي رغبة اللاعب.

وبات مستقبل وسام أبو علي مع الأهلي غامضا للغاية في ظل التوتر الذي فرض نفسه على سطح العلاقة بينه وبين النادي خلال الأيام الماضية، وسيكون من الصعب استمرار اللاعب في الفريق خلال الموسم المقبل لرغبته في خوض تجربة الاحتراف بالدوري الأمريكي الذي تلقى منه عرضاً مُغرياً للغاية وصل إلى 4 ملايين و500 ألف دولار سنوياً.



افشة والشحات وهاني ومحمد شريف



أفشة وبيكهام



الشناوي وتريزيجيه في الطريق إلى تونس



آليوديانج



بن رمضان وزيزو



بن شرقي واشرف داري



بيكهام



تريزيجيه وطاهر



تريزيجيه



جراديشار وطبيب الأهلي



حسين الشحات



حمزة عبد الكريم في مطار القاهرة



ريبيرو في مطار القاهرة



زيزو مع بعثة الأهلي في مطار القاهرة



زيزو وكريم فؤاد



زيزو



شريف والشحات



طاهر محمد طاهر



عمر كمال مع بعثة الأهلي



كريم فؤاد مع بعثة الأهلي



لاعبو الأهلي في مطار القاهرة



لاعبو الأهلي ووصلة ضحك في مطار القاهرة



لاعبو الأهلي يستعدون إلى رحلة تونس



محمد شكررري



محمد شكري في مطار القاهرة



محمد علي بن رمضان



مصطفى شوبير



ياسر ابراهيم في مطار القاهرة



ياسر ابراهيم



ياسين مرعي مع بعثة الأهلي