شكرا لقرائتكم خبر عن 20 حكما ومساعدا يستعدون للاعتزال بسبب تخطى الـ45 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد ما يقرب من 20 حكما ومساعدا لإعلان اعتزال التحكيم خلال الساعات المقبلة، بسبب قرار أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بعدم التجديد للحكام الذين تخطوا ال45 عاما.

وخرج الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما من حسابات لجنة الحكام خلال إجراء الكشف الطبى للموسم الجديد، وهو ما يعنى استبعادهم من حسابات رويز في الموسم الجديد.

ويرغب رويز في منح الفرصة لمجموعة جديدة من الحكام الذين ظهروا بمستوى مميز خلال الموسم الماضي ومن بينهم مصطفى الشهدي وسيد منير وغيرهما.

ويأتي على رأس الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما ويستعدون للاعتزال، محمد عادل ونادر قمر الدولة ومحمد يوسف وسامى هلهل.

وقرر الحكمان محمد الحنفي ومحمد الصباحي اعتزال التحكيم مؤخرا، بعد مسيرة طويلة في الملاعب.

وكتب الحنفى على حسابه الشخصى في فيس بوك: "فخور بما قدمته في مسيرتى التحكيمية على مدار 24 عاما.. اليوم أعتزل التحكيم".

واستطاع الحنفى أن يسجل اسمه ضمن قائمة الحكام الكبار في تاريخ الدورى المصرى، نظرا لأسلوبه المتميز وكفاءته وحفاظه على ثبات مستواه لسنوات طويلة.

ويعد محمد الحنفي من الحكام القلائل الذين أداروا مباريات القمة بين الأهلى والزمالك، حيث أدار قمة الدور الثاني للدوري موسم 2017-2018، والتى شهدت فوز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف، واحتسب يومها ركلة جزاء للأهلي، سجل منها وليد سليمان، وكان فوز الأبيض هو الأول له في قمة الدوري منذ 11 عامًا.