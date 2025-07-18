شكرا لقرائتكم خبر عن 27 لاعباً فى قائمة الأهلى بمعسكر تونس استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تضم قائمة فريق الكرة بالنادى الأهلى التى سافرت صباح اليوم الجمعة إلى تونس لإقامة معسكر تدريبى بها 27 لاعباً هم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -أحمد رمضان بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - احمد نبيل كوكا - محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

مباراتان وديتان للأهلي في تونس

ويُقيم الأهلي معسكرا خارجيا بمدينة طبرقة التونسية يبدأ من اليوم الجمعة ويستمر حتى يوم 26 يوليو الجاري تتخلله مباراتان وديتان أمام فريقي الملعب والبنزرتي التونسيين يومي 21 و25 الشهر الجاري ثم تعود بعثة المارد الأحمر إلى القاهرة يوم 26.