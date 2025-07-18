شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن موقف قيد عبد الحميد معالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك لتقديم استفسار رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص موقف قيد اللاعب المغربي الشاب عبد الحميد معالي، المنضم حديثًا لصفوف الفريق، من مواليد 2006، بعد الجدل المثار حول مدى إمكانية قيده في قائمة تحت السن.

وبحسب اللائحة التنظيمية الصادرة عن اتحاد الكرة للموسم الجديد، فإن فئة الناشئين تشمل فقط اللاعبين من مواليد 1 يناير 2007 وما بعدها، وهو ما يعني استبعاد مواليد 2006 من القيد في هذه الفئة. وفي حال تأكد ذلك، فلن يتمكن الزمالك من قيد معالي كلاعب تحت السن، وسيُجبر على قيده في قائمة الفريق الأول كلاعب أجنبي.

هذا الوضع يُمثل أزمة حقيقية لإدارة القلعة البيضاء، إذ إن قائمة الفريق حاليًا تضم العدد الكامل المسموح به من اللاعبين الأجانب (5 لاعبين)، وبالتالي فإن قيد معالي يتطلب استبعاد أحد الأجانب الحاليين، وهو ما قد يؤثر على خطط الجهاز الفني.

ويُنتظر أن يتواصل الزمالك خلال الساعات المقبلة مع اتحاد الكرة للحصول على تفسير رسمي للوضع القانوني الخاص باللاعب، خصوصًا أن الاتحاد يُعد الجهة الوحيدة المخولة بتفسير اللوائح والرد على استفسارات الأندية بشأنها.

وحسم نادى الزمالك صفقة الجناح المغربي عبد الحميد معالى مقابل 500 ألف دولار يتم دفعها على موسمين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء لمدة 5 مواسم قادمًا من اتحاد طنجة المغربي. وكان نادى الزمالك دخل فى مفاوضات متقدمة مع نادى اتحاد طنجة المغربى، من أجل التعاقد مع الجناح الأيمن عبد الحميد معالى، أحد أبرز المواهب الصاعدة فى الكرة المغربية، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويُعد معالى، المولود عام 2006، من أبرز اللاعبين الواعدين فى المغرب، حيث مثّل جميع منتخبات الناشئين والشباب فى بلاده، وشارك فى بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، كما نجح فى حجز مكانه ضمن الفريق الأول لاتحاد طنجة رغم صغر سنه. وأكد مصدر مقرب من الصفقة أن المفاوضات بين الزمالك والنادى المغربى وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مشيراً إلى أن اللاعب أبدى رغبة قوية فى خوض تجربة الاحتراف بالدورى المصرى عبر بوابة القلعة البيضاء. وشارك عبد الحميد معالى فى 30 مباراة بالدورى المغربى الموسم الماضى، ما يعكس ثقة الجهاز الفنى فى إمكانياته الكبيرة، خاصة أن مركز الجناح الأيمن يتطلب جهداً بدنياً ومهارياً مضاعفاً، وهو ما أثبته اللاعب خلال ظهوره المستمر مع الفريق الأول. ويرى مسئولو الزمالك أن التعاقد مع معالى يمثل استثماراً للمستقبل، فى ظل امتلاكه قدرات فنية مميزة وسرعة عالية، إلى جانب خبراته الدولية المبكرة مع المنتخبات السنية بالمغرب، وهو ما جعله هدفًا لعدة أندية عربية وأوروبية. ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم الصفقة بشكل رسمى، تمهيداً لوصول اللاعب إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبى، والانضمام لمعسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد.

الزمالك يحسم صفقة الجناح المغربي عبد الحميد معالى مقابل 500 ألف دولار