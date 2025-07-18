شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: قيد الأجانب تحت السن يبدأ من مواليد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى عزّام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن تسجيل اللاعبين الأجانب تحت السن يبدأ من قائمة الفريق الثاني من مواليد 2005 التي تمثل مرحلة المنتخب الوطني للشباب الحالي تحت 20 سنة ، وهي المرحلة السنية التي استحدث الاتحاد مسابقة لهم خلال الموسم الجديد بهدف الحفاظ على هذا الجيل من اللاعبين.

أضاف الدكتور عزّام أن عدداً من الأندية قامت بالفعل بتسجيل عدد من اللاعبين الأجانب فى هذه المرحلة العمرية.

ووافق اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على توصية الإدارة التنفيذية ولجان المسابقات بالاتحاد بمشاركة الأندية في مسابقات الناشئين والبراعم ضمن الفروع التابع لها كل ناد.

وأوضح الاتحاد: "ويأتي هذا القرار في إطار حرص الاتحاد على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتنمية كرة القدم في مختلف المحافظات بما يتيح فرصًا عادلة ومتساوية لجميع اللاعبين الناشئين، ويسري القرار على مسابقات المناطق ويتماشى مع أحكام القانون واللوائح المنظمة، حيث ينص على مشاركة الأندية في الفروع المسجلة بها رسميًا فى مسابقات الناشئين والشباب".

وأضاف "جاء القرار عقب تلقي الاتحاد طلبات عديدة من الأندية للعب في فرعي القاهرة والجيزة، وهو ما قد يؤدي إلى إفراغ المحافظات الأخرى من فرق الناشئين وتكدس الفرق في محافظتين فقط، بما يضر بفرص اللاعبين في باقي المحافظات ، ولا يشمل القرار الأندية المشاركة في القسم الأول، وذلك بما يتناسب مع ارتباطها بمسابقة القسم الأول".

ويؤكد الاتحاد أن القرار يأتى في إطار تطوير مسابقات الناشئين في جميع أنحاء الجمهورية.