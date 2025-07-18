شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم الجدل: قيد المغربي معالي تحت السن في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل الدائر حول موقف قيد اللاعب المغربي الشاب عبد الحميد معالي، المنضم حديثًا لنادي الزمالك، ضمن قائمة "تحت السن"، وذلك بعد تزايد التساؤلات حول أحقية قيده في الفئة العمرية المناسبة.

وأعلن اتحاد الكرة اليوم أن تسجيل اللاعبين الأجانب تحت السن يقتصر على قائمة الفريق الثاني من مواليد 2005، وهي المرحلة التي تمثل المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة. وأوضح أن الاتحاد استحدث لهذه الفئة مسابقة جديدة خلال الموسم المقبل بهدف الحفاظ على هذا الجيل وتوفير بيئة تنافسية لتطوير مستواهم.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه إلى أن عددًا من الأندية المصرية قام بالفعل بتسجيل لاعبين أجانب في هذه المرحلة العمرية، وهو ما يعزز من فرص مشاركة المواهب الأجنبية ضمن برامج تطوير الناشئين.

وبذلك يتضح أن اللاعب عبد الحميد معالي، المولود عام 2006، يندرج ضمن الفئة المسموح بها لقيد الأجانب تحت السن، وهو ما يعني عدم ضرورة قيده ضمن الفريق الأول كنشاط أساسي، مما لا يُلزم الزمالك باعتباره لاعبًا أجنبيًا فوق السن، ولايستلزم إخلاء مقعد أجنبي في القائمة لتسجيله رسميًا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان اتحاد الكرة عن قرارات جديدة لتنظيم مشاركة الأندية في مسابقات الناشئين والبراعم ضمن الفروع التابعة لكل نادٍ، بهدف توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم وتوزيع فرص التطوير بشكل عادل بين المحافظات، مع التأكيد على أن هذه القرارات لا تشمل أندية الدوري الممتاز المرتبطة بمسابقة القسم الأول.