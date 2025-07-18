شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر بيراميدز فى تركيا لمدة 11 يومًا.. و3 وديات متدرجة القوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم، الجمعة معسكر نادي بيراميدز في تركيا ويستمر حتى يوم 29 يوليو الجاري، حيث يخوض الفريق خلال فترة المعسكر ثلاث مباريات ودية متدرجة القوة، ضمن استعداداته المكثفة للموسم الجديد.

يهدف المعسكر إلى رفع جاهزية اللاعبين وتجربة التكتيكات التي وضعها الجهاز الفني قبل انطلاق الدوري، وسط تطلعات الجماهير لموسم قوي.

وتضم قائمة معسكر بيراميدز فى تركيا كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - محمود صابر

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

وخرج إبراهيم عادل من قائمة بيراميدز فى ظل انتقاله لصفوف الجزيرة الإماراتى، حيث توجه اللاعب إلى الإمارات من أجل الخضوع للكشف الطبى قبل الإعلان عن الصفقة.

بيراميدز يفوز على الرجاء المطروحى قبل السفر إلى تركيا

وفاز نادي بيراميدز على رجاء مطروح بستة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي في إطار برنامج إعداد الموسم الجديد.

وجاءت سداسية بيراميدز عن طريق يوسف أوباما والذي سجل هدفين في الشوط الأول انتهى بهما الشوط، قبل أن يضيف دودو الجباس ثالث الأهداف في الشوط الثاني، وسجل الهدف الرابع عبد الرحمن مجدي من كرة ثابتة، قبل أن يضيف محمود زلاكة الهدف الخامس ثم سجل عبد الرحمن مجدى الهدف السادس .