شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر تونس يحدد مصير أليو ديانج مع الأهلى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يشهد معسكر النادى الاهلى للموسم الجديد الذى سيقام فى تونس تحديد مصير المالى أليو ديانج نجم خط وسط الفريق ، حيث من المرتقب أن يعقد محمد يوسف المدير الرياضى للنادى جلسة مع اللاعب على هامش المعسكر لحسم مصيره.

ويرغب مسئولو النادى الاهلى فى تمديد وتعديل عقد المالى أليو ديانج للحفاظ عليه ضمن القوام الاساسى للمارد الأحمر سنوات جديدة.

وقال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إن هناك نية لتمديد عقود بعض اللاعبين وفقًا للرؤية الفنية، وذلك لضمان استقرار ‏الفريق وحاجته في الفترة القادمة.‏

ويرغب مسئولو الأهلى فى تعديل وتمديد تعاقد ديانج تقديراً لدوره وإمكانياته المتميزة طوال الفترة الماضية، بعدما امتثل لتعليمات الإدارة برفض عرض الخلود السعودى لشراؤه بعد نهاية اعارته بسبب الحاجة لجهوده الفنية بعد رحيل عمرو السولية.

وساهم ديانج فى انتصارات الأهلى الماضية محلياً وأفريقياً، وفرض نفسه على الجميع ليستحق إشادة الخبراء والجماهير التى بدأت تؤكد أن ديانج واحد من أهم الصفقات التى أبرمها الأهلى خلال السنوات الماضية.

وإجمالا لعب ديانج 214 مباراة مع الأهلى بكل البطولات لعب سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 هدفا وحصد بطولة الدوري الممتاز 3 مرات وكأس مصر ثلاث مرات والسوبر المصرى أربع مرات ودوري الابطال الافريقى 4 مرات وكأس السوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات