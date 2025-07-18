7 أخبار لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية، اليوم، الجمعة، الموافق 18 - 7 - 2025 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. وصول بعثة الأهلى لتونس لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد، والزمالك يجس نبض مصطفى محمد للعودة لصفوف الفريق فى الميركاتو الصيفى.

وصول بعثة الأهلى لتونس لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى، منذ قليل، إلى تونس لإقامة معسكر خارجى بها استعداداً للموسم الجديد، ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان يومي 21 و25 يوليو الجاري أمام الملعب والبنزرتي.

اتحاد الكرة يحسم الجدل: قيد المغربي معالي تحت السن في الزمالك

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل الدائر حول موقف قيد اللاعب المغربي الشاب عبد الحميد معالي، المنضم حديثًا لنادي الزمالك، ضمن قائمة "تحت السن"، وذلك بعد تزايد التساؤلات حول أحقية قيده في الفئة العمرية المناسبة.

انطلاق معسكر بيراميدز فى تركيا لمدة 11 يومًا.. و3 وديات متدرجة القوة

ينطلق اليوم، الجمعة معسكر نادي بيراميدز في تركيا ويستمر حتى يوم 29 يوليو الجاري، حيث يخوض الفريق خلال فترة المعسكر ثلاث مباريات ودية متدرجة القوة، ضمن استعداداته المكثفة للموسم الجديد.

معسكر تونس يحدد مصير أليو ديانج مع الأهلى فى الموسم الجديد

يشهد معسكر النادى الاهلى للموسم الجديد الذى سيقام فى تونس تحديد مصير المالى أليو ديانج نجم خط وسط الفريق ، حيث من المرتقب أن يعقد محمد يوسف المدير الرياضى للنادى جلسة مع اللاعب على هامش المعسكر لحسم مصيره.

آدم كايد ينضم لمعسكر الزمالك فى العاصمة الإدارية قبل الإعلان الرسمى

انضم اللاعب الفلسطيني آدم كايد إلى معسكر فريق الزمالك المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، استعدادًا للموسم الكروى الجديد، وذلك بعد وصوله إلى القاهرة صباح الخميس، رغم عدم إعلان الزمالك عن الصفقة بشكل رسمي.

الزمالك يجس نبض مصطفى محمد للعودة لصفوف الفريق فى الميركاتو الصيفى

بدأ نادي الزمالك تحركاته الأولية لاستطلاع موقف المهاجم الدولي مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، بشأن إمكانية العودة إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل سعي إدارة القلعة البيضاء لتدعيم خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد.

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