شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم ينقذ محمود عاشور من الاعتزال بعد تخطيه الـ45 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الحكم الدولى محمود عاشور من قائمة الحكام الذين سيعلنون قرار الاعتزال خلال الساعات المقبلة بسبب تخطيه سن ال45 عاما ورفض أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام التجديد لهم.

جاء خروج عاشور من القائمة نظرا لترشيحه من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضمن قائمة الحكام المبدئية المرشحة لادارة مباريات كأس العالم 2026 كحكم لتقنية الفيديو.

وكشف مصدر بلجنة الحكام أن هناك ما يقرب من 20 حكما ومساعدا يجهزون لإعلان اعتزال التحكيم خلال الساعات المقبلة بسبب قرار أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بعدم التجديد للحكام الذين تخطوا ال45 عاما.

وخرج الحكام الذين تخطوا ال45 عاما من حسابات لجنة الحكام خلال إجراء الكشف الطبى للموسم الجديد، وهو ما يعنى استبعادهم من حسابات رويز فى الموسم الجديد.

ويرغب رويز فى منح الفرصة لمجموعة جديدة من الحكام الذين ظهروا بمستوى مميز خلال الموسم الماضى ومن بينهم مصطفى الشهدى وسيد منير وغيرهما.

ويأتى على رأس الحكام الذين تخطوا ال45 عاما ويستعدون للاعتزال، محمد عادل ونادر قمر الدولة ومحمد يوسف وسامى هلهل.

وقرر الحكمان محمد الحنفى ومحمد الصباحى اعتزال التحكيم مؤخرا، بعد مسيرة طويلة فى الملاعب.

وكتب الحنفى على حسابه الشخصى فى فيس بوك: "فخور بما قدمته فى مسيرتى التحكيمية على مدار 24 عاما.. اليوم أعتزل التحكيم".

واستطاع الحنفى أن يسجل اسمه ضمن قائمة الحكام الكبار فى تاريخ الدورى المصرى، نظرا لأسلوبه المتميز وكفاءته وحفاظه على ثبات مستواه لسنوات طويلة.

ويعد محمد الحنفى من الحكام القلائل الذين أداروا مباريات القمة بين الأهلى والزمالك، حيث أدار قمة الدور الثانى للدورى موسم 2017-2018، والتى شهدت فوز الزمالك على الأهلى بهدفين مقابل هدف، واحتسب يومها ركلة جزاء للأهلى، سجل منها وليد سليمان، وكان فوز الأبيض هو الأول له فى قمة الدورى منذ 11 عامًا.