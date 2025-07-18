شكرا لقرائتكم خبر عن طبرقة التونسية معقل صناعة المجوهرات وأغانى العندليب تستضيف معسكر الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى إلى تونس لإقامة معسكر خارجى بها استعداداً للموسم الجديد، ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان يومي 21 و25 يوليو الجاري أمام الملعب والبنزرتي.

وتقيم بعثة الاهلى فى مدينة طبرقة التونسية معسكره المغلق بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا.

وتتميز مدينة طبرقة الحالية على بقيّة المدن التونسية، بمنازلها البيضاء والزرقاء، ذات الأسقف المكسوّة بالقرميد الأحمر، وكذلك بشواطئها الجميلة الممتدة بين الغابة والجبل في سلسلة من الكثبان الرملية والخلجان الصخرية، لذا فهي قبلة لهواة رياضة الغوص، حيث تبلغ طول سواحل طبرقة 25 كيلومترا، وهي ثاني أشهر مدينة في العالم في تصدير المرجان حيث يوجد في أعماق البحر المرجان الأحمر الثمين الذي يستخدم في صناعة المجوهرات.

وكانت طبرقة من المدن التى يعشقها العندليب عبد الحليم حافظ المطرب الكبير، حيث زار المدينة التونسية في 25 يوليو عام 1968 وغني علي مسرح الزهور أجمل أغانيه بصحبة الملحن بليغ حمدي في ظل حب الجماهير التونسية للاغاني المصرية.

الأهلي يكتفي بمباراتين وديتين في تونس



حاول مسئولو الأهلى الاتفاق على خوض ودية ثالثة يوم 28 يوليو الجارى لكن المحاولات فشلت بعد اعتذار النجم الساحلى التونسى على مواجهة المارد الأحمر فى هذا الموعد، على خلفية اشتراط الأهلى الحصول على مقابل مالى لخوض هذه المواجهة، وهو ما رفضه النجم ليُقرر الجهاز الفنى للأهلى الاكتفاء بخوض وديتى الملعب والبنزرتى يومى 21 و25 خلال معسكر تونس.

وسام أبو علي خارج معسكر تونس



وخرج وسام أبو علي مهاجم الفريق من قائمة معسكر تونس بقرار من الجهاز الفني بسبب عدم خضوع اللاعب للقياسات البدنية التي أجراها اللاعبون مع العودة للتدريبات يوم الاثنين الماضى، بجانب عدم إجراء أشعة لتحديد حجم إصابته.

وقال محمد يوسف المدير الرياضى بالنادى إن الجهاز الفنى يواجه أى مخالفة أو خروج عن النص في الأهلي بحزم وحسم واضح من البداية، موضحاً أن هناك لائحة قوية يتم فرضها على الجميع دون تهاون.

وشدد يوسف على أن وسام أبو علي مهاجم الفريق تغيّب عن عدة تدريبات ولم يحضر القياسات البدنية للأهلي التي خضع لها جميع لاعبي الفريق مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد لذا تم توقيع عقوبات قوية عليه ـ ةأضاف المدير الرياضي أن اللائحة لا تفرّق بين لاعب صغير أو كبير ولابد أن يلتزم الجميع بتعليمات الجهاز الفني.

الأهلي منفتح على بيع وسام



واكد محمد يوسف أن الأهلي لا يمانع رحيل وسام أبو علي لكن عليه أن يلتزم بشروط النادي للرحيل وحال وصول عرض مناسب للنادي من الناحية المالية ستتم الموافقة عليه بشكل عاجل طالما أن هذه هي رغبة اللاعب.

وبات مستقبل وسام أبو علي مع الأهلي غامضا للغاية في ظل التوتر الذي فرض نفسه على سطح العلاقة بينه وبين النادي خلال الأيام الماضية، وسيكون من الصعب استمرار اللاعب في الفريق خلال الموسم المقبل لرغبته في خوض تجربة الاحتراف بالدوري الأمريكي الذي تلقى منه عرضاً مُغرياً للغاية وصل إلى 4 ملايين و500 ألف دولار سنوياً.