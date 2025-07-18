شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف استقبلت جماهير تونس محمد على بن رمضان بعد انتقاله إلى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جماهير تونس النجم التونسى محمد على بن رمضان لاعب الأهلى الجديد، بعد وصول الفريق إلى تونس لإقامة معسكر إعدادى تتخلله مباراتان وديتان استعدادا للموسم الجديد.

وحرصت الجماهير على التقاط الصور مع محمد على بن رمضان في سعادة بالغة، والذى يعود لتونس بعد انتقاله إلى الأهلى.

وصلت بعثة النادى الأهلى إلى تونس لإقامة معسكر تدريبي بها استعداداً للموسم الجديد ، حيث غادرت البعثة القاهرة في التاسعة من صباح اليوم، وتوجهت البعثة إلى فندق إقامتها مدينة طبرقة لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد، ونشرت صفحة النادي الأهلي عبر فيس بوك صورا من لحظة صول الفريق.

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي التي سافرت صباح اليوم، الجمعة، إلى تونس لإقامة معسكر تدريبي بها 27 لاعباً هم :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الأهلي في معسكر تونس

فيما يشهد معسكر الأهلى فى تونس اليوم الجمعة، غياب بعض لاعبى الفريق لأسباب مختلفة، حيث يغيب كل من: وسام أبو علي بناءً على قرار محمد يوسف المدير الرياضي بالتشاور مع ريبيرو المدير الفني بسبب عدم التزام اللاعب الفترة الماضية وغيابه عن القياسات البدنية التي خضع لها جميع اللاعبين مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

كما يغيب إمام عاشور بسبب جراحة الكتف التى أجراها مؤخراً فى أمريكا خلال بطولة كأس العالم للأندية، ويغيب أيضاً مروان عطية بسبب إجراء جراحة "الفتاق" مؤخراً بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل لأسباب فنية وسيرحل خلال أيام لأى من الأندية الخارجية أو المحلية التي تتفاوض معه، وأيضا يغيب كريم نيدفيد ومصطفي مخلوف لاستعدادهم لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.

مباراتان وديتان للأهلي في تونس

ويُقيم الأهلي معسكر خارجي بمدينة طبرقة التونسية يبدأ من اليوم ،الجمعة، ويستمر حتى يوم 26 يوليو الجاري يتخلله مباراتين وديتين أمام فريقي الملعب والبنزرتي التونسيين يومي 21 و25 الشهر الجاري ثم تعود بعثة المارد الأحمر إلى القاهرة يوم 26.