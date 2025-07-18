شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء مرح واستمتاع بالبحر في معسكر وادى دجلة استعدادا للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادى دجلة، اللاعبين فرصة الاستمتاع بالبحر في أجواء رائعة بعد التدريبات استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادى وادى دجلة عبر فيس بوك، صورا للاعبين والجهاز الفني أثناء الاستمتاع بالبحر معلقا عليها: "السباحة بعد التدريب".



أجواء مرحة فى معسكر وادى دجلة

ويواجه فريق وادى دجلة بقيادة محمد الشيخ، فريق إنبى اليوم الجمعة، في مباراة ودية في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد المقرر انطلاقه 8 أغسطس المقبل.

وخاض وادى دجلة 3 مباريات ودية منذ انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الدورى الممتاز، بعدما نجح الفريق في الصعود الموسم الماضى بعد احتلاله المركز الثانى خلف المقاولون العرب.



استمتاع لاعبى وادى دجلة

واتفق مسئولو وادى دجلة على خوض مباراتين جديدتين فى إطار مبارياته الودية التى يخوضها هذه الفترة من أجل الاستعداد للموسم الجديد الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل.

ويواجه فريق وادى دجلة وديا مع كهرباء الإسماعيلية 24 يوليو الجارى، ثم يواجه الزمالك 25 يوليو، لتصبح مبارياته الودية التي يستعد بها 6 مباريات.

ولعب وادى دجلة 3 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد، الأولى مع حرس الحدود، والثانية مع غزل المحلة التى انتهت بفوز دجلة بثلاثية نظيفة، والثالثة أمس الخميس مع بتروجت.



محمد الشيخ مدرب دجلة

ودخل وادى دجلة معسكرا مغلقا بقيادة محمد الشيخ، لفرض المزيد من التركيز على اللاعبين، ورفع الياقة البدنية لهم من أجل أن يكونوا على قدر كبير من الانسجام مع الصفقات الجديدة.

ونجح مسئولو وادى دجلة في التعاقد مع هشام محمد لاعب وسط الإسماعيلى، وإبراهيم البهنسى لاعب وسط أسوان، وأحمد الشيمى لاعب الاتحاد والمقاولون السابق، ومحمد رجب مدافع الاتحاد، وأحمد فاروق مهاجم ديروط، وعمرو حسام من زد.

وقرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، الاستغناء عن 9 لاعبين وتوجيه الشكر لهم استعدادًا للموسم الجديد، وتعويضهم بالعديد من الصفقات القوية لتدعيم كل المراكز، وجاء أبرزهم عبد الكافى رجب حارس المرمى الذى انتهى تعاقده مع الفريق، ومحمد الشيبى، وليد عادل، كريم حلاوة، أحمد جمال، فهد أبو الفتوح، كامتشو، مؤمن عاطف، وباستن.