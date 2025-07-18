أسطورة الكرة الفرنسية ميشال بلاتيني يقع ضحية للسرقة

الرياص - اسماء السيد - باريس : وقع أسطورة كرة القدم الفرنسية ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي (ويفا) السابق، ضحية للسرقة في فيلته الواقعة في كاسي (بوش دو رون)، جنوب شرق مرسيليا، وذلك وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على التحقيق.

وأكد هذا المصدر ما كشفته في وقت سابق إذاعة "أر تي أل" بأن اللاعب السابق للمنتخب الفرنسي (72 مباراة دولية بين عامي 1976 و1987) سمع ضجيجا في حديقته صباح الجمعة.

ووجد بلاتيني (70 عاما) نفسه في مواجهة رجل ملثم يرتدي ملابس سوداء لاذ بالفرار بعدما تمكن من سرقة العديد من الجوائز الرياضية، معظمها كؤوس وميداليات.

ويعتبر بلاتيني من أبرز النجوم في تاريخ فرنسا والكرة الأوروبية، وقد توج خلال مسيرته بالكرة الذهبية لأفضل لاعب ثلاث مرات متتالية (1983، 1984 و1985)، وأحرز كأس الأندية الأوروبية البطلة مع يوفنتوس الإيطالي عام 1985.

أما على صعيد المنتخب الفرنسي الذي أشرف أيضا على تدريبه، توّج بلاتيني بطلا لأوروبا عام 1984 ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم مرتين عامي 1982 و1986.