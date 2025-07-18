شكرا لقرائتكم خبر عن على نوفل وهانى ياسر ثنائي جديد فى الزمالك بأوامر فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتصعيد علي نوفل وهاني ياسر ثنائي فريق الشباب مواليد 2006 بالنادي، لتدريبات الفريق خلال المعسكر الحالي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويلعب علي نوفل في مركز الظهير الأيمن، في حين يجيد هاني ياسر في مركز الظهير الأيسر.

يأتي ذلك في إطار سياسة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بتصعيد أفضل العناصر من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول.

وانتهى الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام نظيره رع، المقامة على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

سجل ناصر ماهر هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد و محمود بنتايج و محمود حمدي " الونش" و صلاح مصدق و عمر جابر و محمد شحاتة و عبد الله السعيد و أحمد عبد الرحيم "إيشو" و ناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسي.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك الذي سيطر على مجريات الأمور، وتوالت المحاولات من قبل لاعبي الفريق للتسجيل.

وفي المقابل اعتمد الفريق المنافس على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 27 تمكن ناصر ماهر من تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسددها مباشرة في المرمى.

وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز، وألغى الحكم هدفاً سجله الأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 40 بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وكان نادي الزمالك بدأ تحركاته الأولية لاستطلاع موقف المهاجم الدولي مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، بشأن إمكانية العودة إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل سعي إدارة القلعة البيضاء لتدعيم خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد.