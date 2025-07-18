شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى ينهى إجراءات انتقاله من غزل المحلة إلى سموحة على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى عبده يحيى مهاجم فريق غزل المحلة، إجراءات أنتقاله الى فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة لمدة موسم.

عبده يحيى من اللاعبين أصحاب المهارات فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث شارك فى 27 مباراة الموسم المنقضي، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

ويعود لاعبو فريق غزل المحلة بقيادة علاء عبد العال إلى التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل على استاد المحلة، لبدء المرحلة الثانية من الاستعدادات لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

وكان فريق غزل المحلة اختتم معسكر الفريق الذى أقيم بأحد فنادق القاهرة أمس الخميس، والتي شهد رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وكان فريق غزل المحلة خاض 3 مباريات ودية خلال المعسكر، حيث تعرض للهزيمة في مباراتين أمام وادى دجلة 3-0 والمقاولون العرب 1-0، بينما حقق الفوز على بتروجت 2-1.

وتمكن مسئولو نادى غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

وجاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال المدير الفني للفريق كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.

كما تم التعاقد مع الجناح الهجومي أحمد عتمان قادمًا من صفوف بلدية المحلة لمدة 3 مواسم، والظهير الأيسر مصطفى أوفا لاعب العبور لمدة 4 مواسم، بالإضافة إلى الثنائي الأفريقي الظهير الأيسر رحيم شوماري لاعب فريق KMC التنزاني، والمهاجم الكاميروني شي بوندي لاعب فريق استرس ياوندي الكاميروني.