شكرا لقرائتكم خبر عن هنا هشام تفوز ببرونزية الوثب العالي في بطولة أفريقيا لألعاب القوى بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

نجحت هنا هشام رأفت لاعبة منتخب ألعاب القوى فى التتويج بالميدالية البرونزية بالبطولة الأفريقية لألعاب القوى في مسابقة الوثب العالي - فئة تحت 20 سنة، والمقامة حاليا في مدينة أيسا بنيجيريا.

وسط أجواء تنافسية قوية ومستوى فني رفيع، نجحت "هنا" في تحقيق ارتفاع 1.60 متر، لتصعد إلى منصة التتويج بكل فخر، رافعة علم مصر في مشهد يلخص روح الإصرار التي تتحلى بها بطلاتنا الشابات.

من جانبه أكد محمد أبو فندي عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى ورئيس البعثة المصرية أن ما حققته هنا هشام لم يكن صدفة، بل نتيجة لتعب ومثابرة وجهد طويل و نحن فخورون بأدائها المشرف، موجها الشكر الي مجلس إدارة الاتحاد برئاسة العميد حاتم فوده والجهاز الفني وكل من دعم البطلة هنا في رحلتها.

أضاف أن هنا هشام مثال يُحتذى به في الانضباط والإصرار، وتستحق أن تُكرم على هذا الإنجاز الأفريقي

قال أبو فندي أن هذا الجيل الجديد من البطلات مثل هنا هشام يُبشر بمستقبل واعد لألعاب القوى المصرية. ونحن في البعثة نعمل بكل ما أوتينا من قوة لتوفير البيئة المناسبة لهؤلاء الأبطال

ثمن عضو مجلس إدارة الاتحاد علي دعم العميد حاتم فوده وجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المستمر للمواهب الواعدة كما تحظى برعاية ومساندة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأولمبية لمواصلة مسيرة التفوق والنجاح وعودة ألعاب القوي الي منصات التتويج في القارة السمراء بفضل التخطيط المحترف لاكتشاف وتطوير الأبطال

لاسيما أن إنجاز "هنا هشام" ليس مجرد ميدالية برونزية، بل هو قصة أمل، وتأكيد على أن بطلات مصر قادرات دائمًا على رفع علم مصر عاليًا في كل المحافل القادمة وصولا إلي أولمبياد لوس أنجلوس

كانت الساعات الماضية شهدت تتويج بسنت حميدة لاعبة المنتخب بالمركز الأول وذهبية ملتقي بريشيا بإيطاليا فى منافسات سباق 200 متر عدو سيدات برقم ملتقي جديد 22.91 ث لتتوالى انجازات العاب القوى المصرية.

واستطاع مجلس ادارة اتحاد العاب القوى برئاسة العميد حاتم فودة وضع خطط واستراتيجيات عمل منذ البداية من أجل تعظيم الفوائد والانجازات واعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر عاليا فى المحافل القارية و الدولية .