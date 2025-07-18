شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على رع 1-0 وديا ضمن استعداد الأبيض للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على نظيره رع، بهدف دون رد، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدى " الونش" وصلاح مصدق وعمر جابر ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسى.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك الذى سيطر على مجريات الأمور، وتوالت المحاولات من قبل لاعبى الفريق للتسجيل.

وفى المقابل اعتمد الفريق المنافس على التأمين الدفاعى واللجوء للهجمات المرتدة، وفى الدقيقة 27 تمكن ناصر ماهر من تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسددها مباشرة فى المرمى.

وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز، وألغى الحكم هدفاً سجله الأنجولى شيكو بانزا فى الدقيقة 40 بداعى التسلل لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثانى دفع الجهاز الفنى للزمالك بمهدى سليمان بدلاً من محمد عواد، وواصل الأبيض محاولاته الهجومية لتسجيل الهدف الثانى.

وبعد ذلك دفع الجهاز الفنى للفريق بكل من، سيف الجزيرى وأحمد شريف وأحمد حمدى ومصطفى الزنارى وحسام عبد المجيد وعلى نوفل وهانى ياسر وسيف جعفر وحازم أسامة وعمرو ناصر، بدلاً من العناصر التى شاركت منذ بداية اللقاء.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات المباراة، لكن دون ترجمة الفرص التى سنحت للفريق لينتهى اللقاء بفوز الفريق بهدف دون رد.