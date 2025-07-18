شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: نعالج أخطاء ودية الكويت الأولى.. ونضم محترفين المعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أسامة نبيه المدير الفنى للمنتخب الوطنى تحت 20 سنة بالتجربة الودية الأولى التى فاز فيها احفاد الفراعنة أمس على منتخب الكويت الأوليمبى 3_2 ضمن تجهيزات الفراعنة للمونديال فى تشيلى بينما يستعد منتخب الكويت الأوليمبى لخوض تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس الأمم الآسيوية للكبار.

وقال نبيه إن تجربة الكويت شهدت العديد من المكاسب منها اللعب تحت ضغط والاطمئنان على العناصر الأساسية وتنفيذ بعض الجمل الخططية التى يتدرب عليها اللاعبون خلال المعسكر الجارى، وتابع نبيه أن الأمور تسير نحو الأفضل خلال رحلة بناء جيل قوى يكون على قدر طموحات المصريين فى المونديال المقبل.

أضاف نبيه أنه يوجد بعض الأخطاء والسلبيات وهذا أمر طبيعى فى كرة القدم وأنه وكل أفراد جهازه المعاون يعملون على تصحيحها.

وأكد نبيه أنه يتابع اللاعبين الدوليين المقرر استدعائهم فى المعسكر المقبل تمهيدا لضم عدد منهم إلى القوام الأساسى للمنتخب الذى سيكون مزيج من المحليين والمحترفين.

وطالب أسامة نبيه اللاعبين بضرورة التركيز والجدية فى مرحلة التحديات مشدداً على أن الباب لا يزال مفتوحا أمام المجتهدين والمتميزين لضمهم إلى قائمة المونديال.

وحقق منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبية الفوز على نظيره الكويتى 3-2 في المباراة الودية على أحد ملاعب مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

أحرز أهداف منتخب مصر كل من ، محمد عبدالله في الدقيقة 48 وأحمد وحيد في الدقيقة 50 ومحمد هيثم في الدقيقة 57 بينما سجل لمنتخب الكويت ، ناصر خضر في الدقيقة 73 وجاسم مطر في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة أهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف من قبل لاعبو منتخب مصر بينما جاءت هجمات المنتخب الكويتى على فترات كبيرة من عمر اللقاء وأهدر أحمد خالد "كباكا" قائد الفراعنة ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للشوط الأول .

وحرص الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلى على حضور المباراة لمتابعة لاعبي الأهلي المتواجدين في منتخب الشباب .

وتقام منافسات كأس العالم تحت 20 سنة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.