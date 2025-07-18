شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على الحسينية بثنائية نظيفة في ثانى ودياته والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الإسماعيلى بقيادة الجزائرى ميلود حمدى، الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق بطولة الدوري.

جاء هدفى الدراويش في المباراة عن طريق نادر فرج ومروان حمدى، في المباراة التي شهدت دفع الجزائرى ميلود حمدى بعدد كبير من اللاعبين، بالإضافة إلى تطبيق طرق فنية وتكتيكية استعدادا للموسم الجديد.

واتفق مسئولو نادى الإسماعيلى على خوض 4 مباريات ودية الأسبوع المقبل، خلال معسكره فى الإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة ميلود حمدى، دكرنس وسبورتنج وزد وسموحة ودكرنس، حيث يبدأ مبارياته بمواجهة دكرنس ثم سبورتنج ثم زد ويختتم استعداداته للدورى بمواجهة سموحة.

وفاز الإسماعيلى على نظيره فايد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التى جمعتهما فى أولى المباريات التى يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وحرص الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى للإسماعيلى على إشراك جميع اللاعبين فى المباراة، لرؤيتهم والحكم عليهم من أجل الوصول للتوليفة الأساسية التى يخوض بها الموسم الجديد.

ونجح مسئولو الإسماعيلى في التجديد لكل من عبد الله جمال لمدة 5 مواسم، ومحمد حسن لمدة موسمين، وأحمد عادل عبد المنعم لمدة موسم، بعدما انتهى تعاقدهم مع النادى بنهاية الموسم الماضى.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى في الظهور بشكل قوى فى الموسم الجديد على الرغم من وجود لاعبين شباب وناشئين في القائمة، بعد رحيل أكثر من لاعب مجانا بعد انتهاء تعاقدهم مع النادى والذى يأتي في مقدمتهم عماد حمدى وكمال السيد اللذان وقعا لمودرن سبورت، وعبد الله السعيد الذى انتقل إلى الجونة، بينما لازم محمد بيومى يفاضل بين التجديد للإسماعيلى أو الانتقال إلى إنبى.