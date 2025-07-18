شكرا لقرائتكم خبر عن "جراديشار يتنازل عن رقم 10".. تعرف على أرقام قمصان نجوم الأهلى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقر لاعبو الفريق الأول بالأهلي على أرقام قمصانهم في الموسم الجديد حيث طرأت بعض التغييرات عقب رحيل مجموعة من اللاعبين وقدوم الصفقات الجديدة.

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن صفوف الأهلى 9 لاعبين حتى الآن هم على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً وكذلك رحل خالد عبد الفتاح وإعارة كريم الدبيس لصفوف سيراميكا.

وبناء على هذه المستجدات فقد حدثت بعد التغيرات في أرقام اللاعبين فيما اختارت الصفقات الجديدة أخرى مميزة وهي :

- "محمد شريف" يرتدي قميص رقم "10".

- "جراديشار" يرتدي قميص رقم "11".

- "محمد شكري" يرتدي قميص رقم "33".

- "ياسين مرعي" يرتدي قميص رقم "2"

-محمد الشناوى يرتدى قميص رقم "1"

-مصطفى شوبير يرتدى قميص رقم "31"

-محمد سيحا يرتدى قميص رقم "26"

-مصطفى مخلوف يرتدى قميص رقم "37"

محمد هانى يرتدى قميص رقم "30"

-ياسر إبراهيم يرتدى قميص رقم "6"

-مصطفى العش يرتدى قميص رقم "27"

-أشرف داري يرتدى قميص رقم "15"

- أحمد رمضان بيكهام يرتدى قميص رقم "4"

-عمر كمال عبد الواحد يرتدي قميص رقم "3"

-أحمد نبيل كوكا يرتدى قميص رقم "36"

-محمد على بن رمضان يرتدى قميص رقم "5"

-أليو ديانج يرتدى قميص رقم "23"

-مروان عطية يرتدى قميص رقم "13"

-أحمد رضا يرتدي قميص رقم "24"

- أفشة يرتدى قميص رقم "19"

-إمام عاشور يرتدى قميص رقم "22"

-حسين الشحات يرتدى قميص رقم "14"

أشرف بن شرقى يرتدى قميص رقم "17"

محمود حسن تريزيجيه يرتدى قميص رقم "7"

طاهر محمد طاهر يرتدى قميص رقم "29"

أحمد مصطفى زيزو يرتدى قميص رقم "25"

وسام أبو على يرتدى قميص رقم "9"