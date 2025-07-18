شكرا لقرائتكم خبر عن "الطائرة البارالمبي" يعين وجيه حمدي مديرا فنيا لمنتخب الرجال والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة البارالمبية برئاسة عماد رمضان، تعيين الدكتور وجيه حمدى مديرا فنيا للمنتخب الوطنى للرجال.

وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد، بالإجماع نظرا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها الدكتور وجيه حمدى، ويتكون الجهاز الفنى من كل من محمد بشير مدربا عاما،و محمد سعد مدربا،و أمين عبد المنعم المدير الإدارى.

ويأتى تعيين الدكتور وجيه حمدى مديرا فنيا لمنتخب الكرة الطائرة البارالمبية، خطوة فى سبيل تحقيق أهداف الاتحاد، فى النهوض بمستوى اللعبة والوصول إلى أفضل النتائج وعلى رأسها التأهل لنهائى دورة الألعاب البارالمبية لوس انجلوس 2028، وللوصول لهذا الهدف هناك العديد من المحطات التى يهدف الاتحاد لتحقيق أفضل النتائج بها، أولها كأس العالم للقارات أكتوبر القادم 2025، ثم بطولة العالم بالصين يوليو 2026، وبطولة افريقيا 2027، وما تتخلله فترات الإعداد بين تلك البطولات من مشاركات دولية.

ويعد الدكتور وجيه حمدى أحد أبرز الأسماء فى عالم الكرة الطائرة على الصعيدين الأوليمبى البارالمبى، وسبق للدكتور وجيه حمدى تولى مسؤولية منتخب الكرة الطائرة البارالمبى من قبل.

جدير بالذكر أن منتخب الكرة الطائرة البارالمبى، حصد لقب بطولة إفريقيا الأسبوع الماضى عقب فوزه بجميع مبارياته فى البطولة دون خسارة اى شوط.

كان منتخب مصر الأول للكرة الطائرة البارالمبية توج بلقب البطولة الأفريقية، بعد فوزه على منتخب رواندا بنتيجة 3-0 فى نهائى البطولة التى أقيمت فى كينيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بالصين 2026.

وحصد المنتخب الوطنى اللقب عن جدارة واستحقاق، حيث استهل مشواره فى البطولة بالفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0، ثم على المغرب بنفس النتيجة، ليتأهل إلى نصف النهائى ويتغلب على الجزائر بثلاثية نظيفة أيضًا.

ونجح منتخب مصر فى الحفاظ على لقبه القارى الذى توج به منذ انطلاق البطولة، مؤكدًا هيمنته على اللعبة على المستوى الأفريقى.