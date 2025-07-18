شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ودية.. الزمالك يتقدم على رع بهدف ناصر ماهر فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام نظيره رع، المقامة على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

سجل ناصر ماهر هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد و محمود بنتايج و محمود حمدي " الونش" و صلاح مصدق و عمر جابر و محمد شحاتة و عبد الله السعيد و أحمد عبد الرحيم "إيشو" و ناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسي.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك الذي سيطر على مجريات الأمور، وتوالت المحاولات من قبل لاعبي الفريق للتسجيل.

وفي المقابل اعتمد الفريق المنافس على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 27 تمكن ناصر ماهر من تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسددها مباشرة في المرمى.

وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز، وألغى الحكم هدفاً سجله الأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 40 بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وكان نادي الزمالك بدأ تحركاته الأولية لاستطلاع موقف المهاجم الدولي مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، بشأن إمكانية العودة إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل سعي إدارة القلعة البيضاء لتدعيم خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد.

مصادر داخل الزمالك أكدت أن إدارة النادي فتحت قنوات اتصال غير مباشرة مع اللاعب لجس نبضه حول فكرة العودة، في الوقت الذي لا تزال فيه عقبة رئيسية تقف أمام إتمام الصفقة، تتمثل في استمرار ارتباط مصطفى بعقد رسمي مع نانت، إلى جانب راتبه السنوي المرتفع، والذي قد يُشكل عبئًا ماليًا على خزينة النادي.

من جانب آخر، ينافس ناديا الأهلي وبيراميدز على ضم اللاعب، حيث أن الأهلي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع مصطفى محمد لتعويض الرحيل المنتظر للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي اقترب من مغادرة القلعة الحمراء خلال الميركاتو الحالي.

أما نادي بيراميدز، فقد دخل هو الآخر على خط المفاوضات، مستهدفًا تدعيم خط الهجوم، في ظل اقتراب المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي من الرحيل، ما يفتح الباب أمام ضم مهاجم مميز بحجم مصطفى محمد، صاحب الخبرات المحلية والدولية.

اللاعب من جانبه لم يُبدِ حتى الآن موقفًا نهائيًا، في ظل ارتباطه بعقد مع نانت، وتفضيله الاستمرار في أوروبا، وبحثه باستمرار عن عرض مناسب، لكن بعض المقربين منه أشاروا إلى أنه لا يمانع في العودة إلى مصر حال توافر عرض جاد ومناسب على الصعيدين الفني والمالي.