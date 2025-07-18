شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج ألعاب القوى تتلألأ في البطولة الأفريقية بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

حققت ريم تامر رشدي لاعبة منتخب العاب القوى الميدالية البرونزية في مسابقة القفز بالزانة – تحت 20 سنة، بالبطولة الأفريقية في العاب القوي التى تقام بنيجيريا، بعد أداء مشرف وروح بطولية لا تُنسى بارتفاع 3.20م

كما توجت اللاعبة الصاعدة حنين خالد الشبكشي بـالميدالية الفضية في مسابقة القفز بالزانة – تحت 18 سنة، بتحقيق ارتفاع 3.10 متر في إنجاز يُحسب لها.

البرونزية من نصيب البطل المصري

بينما تألق الصاعد عمار أشرف وحقق الميدالية البرونزية في دفع الجلة - فئة 20 سنة بمسافة 17.54 متر .

هنا هشام لاعبة المنتخب تتوج ببرونزية الوثب العالي تحت 20 سنة

وتألقت النجمة المصرية رشا تامر وفيق في القفز بالزانة – تحت 20 سنة، وحصدت الميدالية الفضية في البطولة الإفريقية، بعد أداء قوي ومشرف رفع راية مصر في سماء المنافسة برقم استثنائي 3.80 متر – لتعادل أعلى رقم في تاريخ اللعبة مصريًا والمسجل بأسمها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في البطولة الأفريقية لألعاب القوى المقامة حاليا في مدينة أيسا بنيجيريا خلال الفترة من 14 حتى 21 يوليو 2025.

وتعد هذه البعثة هي الأكبر في تاريخ مشاركة مصر في بطولات ألعاب القوى، حيث تضم 46 لاعبًا ولاعبة ويترأس البعثة محمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى وكابتن محمد عبد الرؤوف مدير فني والمدرب العام وسام سيد.

وكان محمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي والدكتور مجده الخواجه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي شاركا في اجتماع الكونجرس الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى.

وناقش الاجتماع خطة الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى فى السنوات المقبلة وسبل دعم اللعبة في دول القارة والعمل على توسيع دائرة الممارسة.