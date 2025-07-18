شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يخسر أمام إنبى 2 - 0 وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق وادى دجلة أمام إنبى بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة، في إطار استعداد كلا الفريقين للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

ولعب وادى دجلة 4 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد، الأولى مع حرس الحدود، والثانية مع غزل المحلة التى انتهت بفوز دجلة بثلاثية نظيفة، والثالثة أمس الخميس مع بتروجت 3-2 واليوم الخسارة أمام إنبى 2-0.

واتفق مسئولو وادى دجلة على خوض مباراتين جديدتين فى إطار مبارياته الودية التى يخوضها هذه الفترة من أجل الاستعداد للموسم الجديد الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل.

ويواجه فريق وادى دجلة وديا مع كهرباء الإسماعيلية 24 يوليو الجارى، ثم يواجه الزمالك 25 يوليو، لتصبح مبارياته الودية التى يستعد بها 6 مباريات.

ودخل وادى دجلة معسكرا مغلقا بقيادة محمد الشيخ، لفرض المزيد من التركيز على اللاعبين، ورفع الياقة البدنية لهم من أجل أن يكونوا على قدر كبير من الانسجام مع الصفقات الجديدة.

صفقات وادى دجلة

ونجح مسئولو وادى دجلة فى التعاقد مع هشام محمد لاعب وسط الإسماعيلى، وإبراهيم البهنسى لاعب وسط أسوان، وأحمد الشيمى لاعب الاتحاد والمقاولون السابق، ومحمد رجب مدافع الاتحاد، وأحمد فاروق مهاجم ديروط، وعمرو حسام من زد.

الراحلون عن وادى دجلة

وقرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، الاستغناء عن 9 لاعبين وتوجيه الشكر لهم استعدادًا للموسم الجديد، وتعويضهم بالعديد من الصفقات القوية لتدعيم كل المراكز، وجاء أبرزهم عبد الكافى رجب حارس المرمى الذى انتهى تعاقده مع الفريق، ومحمد الشيبى، وليد عادل، كريم حلاوة، أحمد جمال، فهد أبو الفتوح، كامتشو، مؤمن عاطف، وباستن.