شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ غدًا معسكره المغلق بتونس ويخوص 4 مباريات ودية والان مع تفاصيل الخبر

تغادر القاهرة في التاسعة من صباح غدا السبت، بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في طريقها إلى تونس العاصمة وذلك استعدادًا للانتظام في المعسكر المغلق المقرر إقامته بمدينة سوسة الساحلية - والتي تبعد عن العاصمة بنحو 150 كم - خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث سيلاقي نظيره فريق الصفاقسي بعد غدا الأحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس ، فيما سيلاقي نظيره فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري ، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين ، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.

ونجح المصري البورسعيدى فى ضم صفقتين هما، عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

ووضع نبيل الكوكى، برنامجاً خاصاً لتدريبات الفريق بمعسكر تونس بعد انتهاء المرحلة الأولى التي أقيمت في بور فؤاد استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع اللياقة البدنية قبل خوض سلسة وديات فى المرحلة الثانية من الإعداد.

واعتذر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري عن عدم حضور مراسم تشييع جنازة فقيد الرياضة المصرية والنادي المصري الدكتور ميمي عبد الرازق مساء الأربعاء، وذلك لسفره إلى تونس لترتيب استقبال البعثة.

نبيل الكوكي ينعي ميمي عبد الرازق

ونعى التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، فقيد الرياضة المصرية والقلعة الخضراء الدكتور ميمي عبد الرازق، والذي وافته المنية مساء الأربعاء.

وجاءت الرسالة الحزينة التي وجهها نبيل الكوكي كالتالي: "بقلوب مليئة بالحزن والأسى، أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق، أحد أعمدة النادي المصري وأساطير الكرة المصرية. لقد كان الراحل رمزًا للعطاء والإخلاص، ومسيرته الحافلة ستبقى محفورة في ذاكرة الرياضة المصرية. أدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وجماهير النادي المصري الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصري يعلن الحداد 3 أيام

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إعلان الحداد على وفاة رمز النادي التاريخي الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي ، كما قرر المجلس إيقاف جميع أنشطة النادي الرياضية والاجتماعية لثلاثة أيام حدادًا على فقيده الغالي.