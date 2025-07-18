شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يفوز على أبو قير للأسمدة 1-0 وديا فى أول تجاربه الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مودرن سبورت بقيادة مجدي عبد العاطي الفوز وديًا على نظيره فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف، في إطار استعدادات الفريق بمعسكر الإسكندرية الجاري.

جاء اللقاء قوي وحماسي وظهر جميع اللاعبين بمستوى عال، فيما أحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم النيجيري جودوين شيكا الوافد الجديد لصفوف فريق مودرن سبورت.

ويستعد فريق مودرن سبورت لانطلاق مسابقة الدورى المصرى الممتاز في نسختها الجديدة بمعسكر مغلق بالإسكندرية على أن يخوض خلاله عدة وديات لتجهيز اللاعبين.

ويسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق حاليا من تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا خلال التدريبات الجماعية، التي تقام على أحد الملاعب بمدينة الاسكندرية حيث يقيم معسكر خارجى حاليا لزيادة التركيز بينهم.

وتسعى إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع اللاعبين المتميزين، استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة مجدى عبد العاطى، من أجل التواجد فى المربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية مرة أخرى.

وكان فريق مودرن سبورت قد أنهى الموسم الماضى فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة.