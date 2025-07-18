شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة أفريقيا للشباب للكرة الطائرة سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

نجح مجلس اتحاد الكرة الطائرة في الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي للعبة على استضافة البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، والمقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة من مسئولى اتحاد الطائرة مع رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، للحصول على موافقة الاتحاد الدولي على تعديل موعد استضافة البطولة الأفريقية من شهر أغسطس إلى سبتمبر، نظرًا لمشاركة منتخبى 2005-2006 ببطولة العالم في الصين ومشاركة منتخبي 2007-2008 فى بطولة العالم بأوزبكستان خلال الفترة المقبلة، مما يصعب استضافة بطولة أفريقيا في شهر أغسطس، وهو ما استجاب له الاتحاد الدولي ووافق بشكل استثنائي لمصر على تعديل موعد البطولة وإقامتها بالقاهرة في شهر سبتمبر المقبل. وتعد بطولة أفريقيا للشباب أول حدث قاري يُنظم تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي بتشكيله الجديد.

فيما يستعد المنتخب الوطني الأول للرجال للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة منتخب الطائرة في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس. وكان مجلس إدارة الاتحاد قد نجح في التعاقد مع الخبير الإيطالي ماركو بونيتا.