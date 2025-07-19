شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: ميركاتو الزمالك يتميز بـ"السرية".. وشيكابالا اتخذ القرار الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد جلال، نجم الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض دائما له الفضل على أبنائه وهو من يصنع النجوم وليس العكس.

وقال جلال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أبناء الزمالك مخلصون للنادي وانتقاداتهم في بعض الأحيان تكون للمصلحة العامة، والسوشيال ميديا هاجمت أبناء القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة بدون مبرر".

وأضاف: "ما يعجبني في الفترة الحالية بنادي الزمالك أن جون إدوارد نجح في أن يكون هناك سرية سواء في التدريبات أو المعسكر المغلق، وهو أمر جيد للغاية من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد للموسم الجديد وأيضا ما يتم في الصفقات هو أمر احترافي".

وأوضح: "شيكابالا اتخذ القرار الصحيح بالاعتزال بعد حصوله على كأس مصر رغم أننا سنفتقده كثيرا في الملاعب".

وعن الصفقة المحتملة لنادي الزمالك المغربي عبد الحميد معالي، قال خالد جلال: "معالي لاعب مهاري ويستطيع صناعة الأهداف وتسجيلها أيضًا وهو يشبه في لعبه خالد الغندور وأيمن حفني ولاعب يصنع الفارق في أي وقت ويشبه لاعبي نادي الزمالك".

واختتم تصريحاته: "فيريرا مشروع للزمالك والفريق سيكون بشكل مختلف في الموسم المقبل مع المدرب البلجيكي وطريقة لعبه مرنة في المباريات".

وعلى جانب آخر، ظهر جميع اللاعبين الجدد لفريق الزمالك في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم أمام فريق رع، ضمن استعدادات القلعة البيضاء لانطلاق الموسم الجديد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على نظيره رع، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد. سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وعمر جابر ومحمد شحاتة، وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، وناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسي.