شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: غياب فتوح عن معسكر العاصمة الإدارية لمرض أحد أفراد أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك سبب غياب أحمد فتوح لاعب فريق الكرة الأول، عن معسكر الإعداد القائم حالياً في العاصمة الإدارية الجديدة بسبب مرض أحد أفراد أسرته.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365": "فتوح حصل على إذن بالتغيب عن معسكر الفريق في العاصمة الإدارية بسبب حالة مرضية شديدة لأحد أفراد الأسرة وسينضم للمعسكر خلال الفترة القادمة، وهناك برنامج تدريبي يومي له".

وعلى جانب آخر، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على نظيره رع، بهدف دون رد، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد. سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدى " الونش" وصلاح مصدق وعمر جابر ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسى.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك الذى سيطر على مجريات الأمور، وتوالت المحاولات من قبل لاعبى الفريق للتسجيل.

وفى المقابل اعتمد الفريق المنافس على التأمين الدفاعى واللجوء للهجمات المرتدة، وفى الدقيقة 27 تمكن ناصر ماهر من تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسددها مباشرة فى المرمى.

وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز، وألغى الحكم هدفاً سجله الأنجولى شيكو بانزا فى الدقيقة 40 بداعى التسلل لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثانى دفع الجهاز الفنى للزمالك بمهدى سليمان بدلاً من محمد عواد، وواصل الأبيض محاولاته الهجومية لتسجيل الهدف الثانى.

وبعد ذلك دفع الجهاز الفنى للفريق بكل من، سيف الجزيرى وأحمد شريف وأحمد حمدى ومصطفى الزنارى وحسام عبد المجيد وعلى نوفل وهانى ياسر وسيف جعفر وحازم أسامة وعمرو ناصر، بدلاً من العناصر التى شاركت منذ بداية اللقاء.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات المباراة، لكن دون ترجمة الفرص التى سنحت للفريق لينتهى اللقاء بفوز الفريق بهدف دون رد.