شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المباريات الودية للأهلى فى معسكر تونس استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلي بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو مباراتين وديتين، خلال معسكر تونس، التحضيري استعدادًا للموسم الجديد 2025/2026.

ومن المقرر أن يواجه الاهلى الملعب التونسي يوم 21 يوليو الجاري، وتقام المباراة الثانية يوم 25 من الشهر ذاته، أمام البنزرتي التونسي.

ووصلت بعثة الأهلي امس إلى تونس؛ استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد. ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من 18 الى 26 يوليو الجاري، ويتضمن عددًا من المباريات الودية.

كان الفريق قد اختتم تدريباته الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو خلال فترة الإعداد.

قائمة الأهلي في معسكر تونس

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم

غيابات الأهلي في معسكر تونس

فيما خرج من قائمة الأهلي بالمعسكر كلاً من إمام عاشور ومروان عطية للإصابة ووسام أبو علي بسبب أزمته الأخيرة بشأن الرحيل عن النادي بجانب أحمد عبد القادر العائد للفريق مؤخراً بعد انتهاء الإعارة لنادي قطر القطري، وذلك بسبب قرار الجهاز الفني بعدم تواجد اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل وأيضا يغيب كريم نيدفيد ومصطفي مخلوف لاستعدادهم لمغادرة الاهلي خلال الانتقالات الحالية كما يغيب بعض اللاعبين الشباب في الأهلي أبرزهم عمر سيد معوض وأحمد خالد كباكا.