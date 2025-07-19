الامارات | الأسطورة ميشال بلاتيني يقع ضحية للسرقة في مرسيليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع أسطورة كرة القدم الفرنسية ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي (ويفا) السابق، ضحية للسرقة في فيلته الواقعة في كاسي (بوش-دو-رون)، جنوب شرق مرسيليا، وذلك وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على التحقيق.

وأكد المصدر ما كشفته في وقت سابق إذاعة «آر تي إل» أن اللاعب السابق للمنتخب الفرنسي (72 مباراة دولية بين عامي 1976 و1987) سمع ضجيجاً في حديقته صباح أمس.

ووجد بلاتيني (70 عاماً) نفسه في مواجهة رجل ملثم يرتدي ملابس سوداء، لاذ بالفرار بعدما تمكن من سرقة العديد من الجوائز الرياضية، معظمها كؤوس وميداليات.

ويعدّ بلاتيني من أبرز النجوم في تاريخ فرنسا والكرة الأوروبية، وقد توج خلال مسيرته بالكرة الذهبية أفضل لاعب ثلاث مرات متتالية (1983 و1984 و1985)، وأحرز كأس الأندية الأوروبية البطلة مع يوفنتوس الإيطالي عام 1985.

أما على صعيد المنتخب الفرنسي الذي أشرف أيضاً على تدريبه، فتوّج بلاتيني بطلاً لأوروبا عام 1984، ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم مرتين عامي 1982 و1986.

وترأس بلاتيني الاتحاد الأوروبي للعبة من 2007 حتى 2015 حين أوقف عن أي نشاط كروي حتى 2023، بسبب تلقيه دفعة غير مشروعة من رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جوزف بلاتر، الذي أوقف للسبب نفسه.