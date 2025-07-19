شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أحمد عادل ومحمد حسن بقميص الإسماعيلى بعد تمديد التعاقد ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ويلعب أحمد عادل عبد المنعم في صفوف الإسماعيلي منذ صيف 2021 قادما من الجونة ، وخاض أحمد عادل صاحب الـ38 عاما 56 مباراة بقميص الدراويش واستقبلت شباكه 61 هدفا وحافظ عليها خلال 15 مباراة.
وسبق لأحمد عادل عبد المنعم اللعب في صفوف أندية الأهلي ومصر المقاصة والجونة.
وأصيب محمد حسن بقطع في وتر أكيلس فبراير الماضي في الدقائق الأخيرة من مباراة الإسماعيلي أمام الزمالك في الدوري بعد تدخل مشترك مع محمود بنتايك لاعب الزمالك.
وشارك محمد حسن الموسم الماضي في 10 مباريات بالدوري، ومباراة في كأس مصر، قبل أن يغيب بقية الموسم بسبب الإصابة.
ولعب صاحب الـ31 عاما بصفوف الأهلي، وحرس الحدود، ووادي دجلة، وبلدية المحلة، والزمالك، وسيراميكا، قبل أن ينضم لصفوف الدراويش.
وانضم حسن إلى صفوف الإسماعيلي في يناير 2021، حتى الآن، تخللهم إعارة لسيراميكا موسم 2021 - 2022.
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