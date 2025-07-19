شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادا للمواجهة الثانية أمام الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة منتخب الكويت غدا في الودية الثانية في اطار الاستعداد لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبية الفوز على نظيره الكويتى 3-2 في المباراة الودية الاولي التي اقيمت على أحد ملاعب مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر ، و أحرز أهداف منتخب مصر كل من ، محمد عبدالله في الدقيقة 48 وأحمد وحيد في الدقيقة 50 ومحمد هيثم في الدقيقة 57 بينما سجل لمنتخب الكويت ، ناصر خضر في الدقيقة 73 وجاسم مطر في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة أهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف من قبل لاعبو منتخب مصر بينما جاءت هجمات المنتخب الكويتى على فترات كبيرة من عمر اللقاء وأهدر أحمد خالد "كباكا" قائد الفراعنة ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للشوط الأول .

وتقام منافسات كأس العالم تحت 20 سنة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم تشيلي “المستضيف”، نيوزيلندا واليابان.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه قائمة منتخب مصر تحت 20 سنة لوديتىّ الكويت، وضمت كلا من: عبد المنعم تامر، أحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمي، إلى جانب إبراهيم عادل، محمد عوض، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، معتز محمد، أحمد زيزو، عبد الحميد أحمد، محمد جمال، محمود لبيب، مؤمن شريف، مهاب سامي، أحمد كاباكا، محمد السيد، سيف سفاجا، أحمد وحيد، مروان محمود، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، حامد عبد الله، أحمد أبو الفتح، يوسف شلبي، محمود صلاح، ياسين عاطف، علي إيهاب، أحمد ناجي، محمد الدسوقي، يوسف صابر، أدهم كريم، محمد هيثم وحسن صابر.