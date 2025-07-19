شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة ريبيرو تحسم مصير ديانج في الأهلي خلال الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

طلب المالي آليو ديانج لاعب وسط الأهلي عقد جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق من أجل حسم مصيره مع الفريق حيث ربط اللاعب تمديد عقده مع النادي بحاجة الفريق لجهوده والتأكد من إنه سيكون ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق.

ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فأن ديانج لا يُمانع تمديد وتعديل عقده إذا تأكد أن خوسيه ريبيرو يحتاج إلى جهوده وسيعتمد عليه في الموسم المقبل ، أما إذا شعر بأن فرصته في المشاركة مع الفريق ستكون ضعيفة مثلما فعل معه السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق سيرفض التمديد وسيطلب الرحيل مثلما حدث الصيف الماضي حين رحل إلى نادي الخلود السعودي.

وأكد اللاعب المالي إنه لا يمانع في البقاء مع الأهلي وتمديد عقده لكن هذا يتطلب معرفة رؤية الجهاز الفني له خاصة وأن الفريق بات يضم عدد كبير من اللاعبين في خط الوسط ، موضحاً إنه يرفض البقاء دون أن يكون له دور مع الفريق خلال الموسم المقبل لاسيما وأن لديه عروض جادة ومن أندية كثيرة في الخليج ترغب في التعاقد معه والإعتماد عليه بشكل أساسي ومن الأفضل الرحيل إلى إحداها حال عدم حصوله على فرصة مع الأهلي.

وقال مصدر في الأهلي ، أن الجهاز الفني للفريق يرغب في بقاء ديانج خاصة بعدما قدم اللاعب أداءاً جيداً للغاية مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بأمريكا حينما تم الدفه به خلالها.

ويتواجد ديانج حالياً مع الأهلي في معسكر تونس الذي إنطلق أمس ، الجمعة، ويستمر حتى يوم 26 يوليو الجاري ويتخلله مباراتين استعداداً للموسم الجديد.