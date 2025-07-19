شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة حفل تكريم للحكام المعتزلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري بالتنسيق مع مجلس الإدارة إقامة حفل للحكام المعتزلين خلال السنوات الأخيرة و تحديدا الموسم الحالي الذي شهد اعتزال اكثر من حكم علي رأسهم محمد الحنفي و محمد الصباحي ، الي جانب تكريم رموز التحكيم .

يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، فى اجتماعه المقبل، مصير قرار لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز بشأن الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما، سواء باعتماد القرار وتطبيقه، ما يعنى اعتزال الحكام الذين تخطوا الـ45 عاما أو برفضه، وبالتالي استمرار الحكام فى الموسم الجديد.

ويترقب عدد من الحكام ، وعلى رأسهم محمد عادل ونادر قمر الدولة ومحمود يوسف وسامى هلهل، حسم موقفهم من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة، سواء باعتماد قرار أوسكار رويز أو رفضه بعدما تخطوا الـ45 عاما.

الحنفي يكشف سر الاعتزال

وكشف الحكم محمد الحنفي عن أسباب اعتزاله التحكيم مؤكدا إن قرار الاعتزال من أصعب القرارات فى حياته، خاصة أنه استمر فى مشواره التحكيمي 24 عاما، منها 18 عاما فى الدوري الممتاز.

وواصل الحنفي: "راضى عن مشوارى التحكيمى، ولن أستطيع أن أقدم أكثر مما قدمته في التحكيم، ولذلك اتخذت قرار الاعتزال".

وعن وجهته المقبلة، أكد محمد الحنفي: "أتمني أن يكون لى دور في لجنة الحكام، ولن أتأخر لحظة في خدمة أسرة التحكيم".

محمد الصباحي :أغادر الملاعب وأنا فخور بما قدمت للتحكيم



أعلن الحكم محمد الصباحي اعتزاله التحكيم بعد مسيرة أستمرت لمدة 21 عاما ، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الحكم الدولي السابق محمد الحنفي أعتزاله هو الأخر.

وكتب محمد الصباحي عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الحمد لله رب العالمين اليوم نهاية الرحلة وبداية رحلة جديده بإذن الله بعد 21 عامًا من الكفاح والصبر وتحمل المسؤولية في مجال التحكيم أعلن اليوم وبشكل نهائي اعتزال مجال التحكيم، ويشهد الله أنني ما من لحظة قضيتها في الملاعب إلا بنية تحقيق العدل بين الجميع، أخطأت وأصبت فالخطأ كان بدون عمد والتوفيق في القرارات من الله سبحانه وتعالي أغادر الملاعب اليوم وأنا فخور بكل ما حققته للتحكيم المصري وأتمني من الله أن أكون تركت أثرًا طيبًا يذكر وسيرة نظيفة تحترم"."وداعاً للملاعب وشكرا لكل من كان جزء من رحلتي"".