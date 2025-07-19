شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الشمس وديًا اليوم في ثاني تجاربه بمعسكر العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ثاني تجاربه الودية اليوم السبت، بمواجهة فريق الشمس، في إطار معسكره المُقام حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

ويُعد لقاء اليوم هو الودي الثاني للفريق الأبيض خلال المعسكر، بعدما خاض أولى مبارياته التحضيرية أمس الجمعة أمام فريق رع، والتي جاءت فرصة للجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لاختبار مجموعة كبيرة من اللاعبين، والاطمئنان على مستوياتهم الفنية والبدنية.

ويهدف فيريرا من مواجهة الشمس إلى الوقوف بشكل أعمق على حالة اللاعبين البدنية، ومدى استجابتهم للبرامج التأهيلية والتكتيكية التي وضعها منذ انطلاق فترة الإعداد، خاصة وأن الفريق بدأ مرحلة الإعداد بقوة من أجل استعادة المنافسة على البطولات المحلية والقارية الموسم المقبل.

كما تشكل مباراة اليوم فرصة جديدة أمام المدير الفني للحكم على أداء الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق خلال الميركاتو الصيفي، مثل أحمد شريف، وعمرو ناصر، والمهدي سليمان، والأنجولي شيكو بانزا، والذين تم تخصيص برامج تدريبية خاصة لهم لزيادة انسجامهم مع زملائهم داخل الملعب.

وينوي فيريرا منح عدد من العناصر الشابة فرصة الظهور خلال مباراة الشمس، في إطار خطته لاكتشاف مواهب جديدة تدعم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة، مع تقييم شامل لعناصر القائمة الحالية قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات الموسم.

ويواصل الزمالك معسكره حتى 28 يوليو الجاري، على أن يختتمه بمواجهة وادي دجلة، تمهيدًا للدخول في المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل انطلاق الموسم رسميًا.