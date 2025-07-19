شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصري تطير إلى تونس للانتظام في معسكر إعداد الموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى تونس العاصمة وذلك استعدادًا للانتظام في المعسكر المغلق المقرر إقامته بمدينة سوسة الساحلية، خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

نبيل الكوكي يسبق البعثة

كان التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري، قد سبق البعثة إلى تونس، مساء الأربعاء الماضي، لترتيب استقبال بعثة الفريق البورسعيدي.

صفقات المصري

نجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

برنامج خاص لمعسكر تونس

من المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث سيلاقي نظيره فريق الصفاقسي، غدا الأحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس ، فيما سيلاقي نظيره فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري ، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين ، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.

نبيل الكوكي ينعي ميمي عبد الرازق

نعى الكوكي، فقيد الرياضة المصرية والقلعة الخضراء الدكتور ميمي عبد الرازق، والذي وافته المنية مساء الأربعاء ، وجاءت الرسالة الحزينة التي وجهها نبيل الكوكي كالتالي :

بقلوب مليئة بالحزن والأسى، أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور ميمي عبد الرازق، أحد أعمدة النادي المصري وأساطير الكرة المصرية. لقد كان الراحل رمزًا للعطاء والإخلاص، ومسيرته الحافلة ستبقى محفورة في ذاكرة الرياضة المصرية. أدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وجماهير النادي المصري الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

المصري يعلن الحداد 3 أيام

قرر مجلس إدارة النادي المصري إعلان الحداد على وفاة رمز النادي التاريخي الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي ، كما قرر المجلس إيقاف جميع أنشطة النادي الرياضية والاجتماعية لثلاثة أيام حدادًا على فقيده الغالي.



احمد ايمن منصور



الجهاز الاداري للمصري



باهر المحمدى



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صلاح محسن



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