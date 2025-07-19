شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُفسد معسكر إسبانيا مفاوضات بيراميدز مع حمدي فتحي؟ والان مع تفاصيل الخبر

أثار تواجد حمدي فتحي ، لاعب المنتخب الوطني والوكرة القطري ، مع ناديه فى معسكر الفريق المُقام حالياً فى إسبانيا تساؤلات كثيرة حول مستقبل اللاعب، الذي كان قريباً من الانتقال لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبعد سفر حمدي فتحي مع ناديه القطري إلى معسكر إسبانيا بات انتقاله إلى بيراميدز محل شك، وقد تفشل الصفقة، لكن الباب مازال مفتوحاً فمن الممكن إتمام الصفقة في أي وقت قبل إغلاق باب القيد فى مصر.

حمدي فتحي مُرشح بقوة للانتقال إلى بيراميدز

وارتبط اسم حمدي فتحي بالانتقال لنادي بيراميدز خلال الأيام الماضية بشكل قوي، وتداولت تقارير حول اتفاق النادي السماوي مع اللاعب مقابل مليوني و100 ألف دولار فى الموسم الواحد، وذلك عقب رفض الأهلي شراء اللاعب.

الأهلي يرفض شراء حمدي فتحي

وشارك حمدي فتحي مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بأمريكا على سبيل الإعارة من الوكرة لمدة شهر، لكنه لم يقدم أي جديد مع المارد لأحمر، ورفض مسئولو القلعة الحمراء شراء اللاعب من الوكرة ليعود حمدي إلى ناديه القطري عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

وتحدثت تقارير إعلامية في قطر عن اقتراب بيراميدز من حمدي فتحي مع انتشار تصريحات لمسئولين من الوكرة اعترفوا خلالها برغبة النادي السماوي فى الحصول على خدمات حمدي خلال الصيف الجاري.

وقال محمد بن فهد آل ثانى، نائب رئيس اللجنة التسييرية لنادى الوكرة، إن ناديه تلقى عرضًا من نادى بيراميدز للحصول على خدمات حمدى فتحى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الوكرة يعترف بعرض بيراميدز لضم حمدي فتحي

وأضاف محمد بن فهد، فى تصريحات لصحيفة "الوطن" القطرية، "نعم تلقينا عرضاً بخصوص حمدى فتحى، ولكن حتى اللحظة لم يصدر قرار بخصوص العرض المقدم".

وحسب التقارير ذاتها، فإن حمدي فتحي رحّب بالانتقال إلى بيراميدز، خاصة بعدما أغلق مسئولو الأهلي باب العودة للقلعة الحمراء في وجهه، وفي الوقت الذي ظن فيه كثيرون أن حمدي فتحي سينتقل إلى بيراميدز خلال ساعات، فوجئ الجميع بأن اللاعب سافر مع الوكرة إلى إسبانيا لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد.

حمدي فتحي ضمن معسكر الوكرة في أسبانيا

ووفقًا لصحيفة "الراية"، فإن مدينة "ملقا" الإسبانية ستستضيف معسكر الإعداد لفريق الوكرة اعتباراً من 18 يوليو ويستمر لمدة 18 يومًا لينتهي في الرابع من أغسطس المقبل، وأوضحت الصحيفة أن الوكرة بقيادة حمدي فتحي سيخوض عدداً من المباريات الودية متدرجة المستوى خلال هذه الفترة، وفي نفس مكان إقامة معسكر الإعداد استعداداً للموسم الجديد.