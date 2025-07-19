شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يحدد موعد التحقيق مع أحمد فتوح بعد أزمة الساحل والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر جهاز الكرة بنادى الزمالك، رد مجلس إدارة النادى، لتحديد موعد التحقيق مع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول بالنادى نظراً لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن، والتى تم بسببها إيقافه وتحويله التحقيق، وقال مصدر لليوم السابع أن جون إدوارد وعبد الناصر محمد قررا إيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق بعد ظهوره فى أحد الحفلات فى الوقت الذى قال فيه أنه سيتغيب لمرض عمه، وهو ما وافق عليه جهاز الكرة.

وأضاف المصدر أن موعد التحقيق مع أحمد فتوح سيتم تحديده من جانب مجلس إدارة الزمالك، خاصة وأن التحقيق مع اللاعب سيتم بمعرفة المجلس الأبيض، والشئون القانونية بالنادي وبناءا علي المذكرة التي سيتم تقديمها من جانب مدير الكرة وتتضمن كافة تفاصيل الواقعة بداية من اعتذار اللاعب عن المعسكر ومغادرته لمرض عمه وحتي ظهوره فى إحدي الحفلات الخاصة بمقاطع فيديو بالساحل الشمالي.

وقرر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مبلغ مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن

وأكد ”الخليج 365”، فى وقت سابق، أن إدارة الكرة بنادى الزمالك، بقيادة جون إدوارد المدير الرياضي تدرس توقيع عقوبة مالية كبيرة على أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الكرة، بجانب إيقافه عن التدريبات مع الفريق وتحويله للتحقيق؛ بسبب غيابه عن معسكر الفارس الأبيض بالعاصمة الإدارية بداعى مرض عمه، وظهوره بعدها فى إحدى حفلات الساحل الشمالى.

وفى وقت سابق، أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن أحمد فتوح غادر المعسكر التدريبي المغلق للفريق، ليكون بجوار عمه الذي يتواجد في المستشفى، وأضاف عبد الناصر محمد أن اللاعب يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي وسيعود إلى المعسكر التدريبي بشكل طبيعي خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وبعد تصريحات مدير الكرة بالزمالك، ظهرت فيديوهات كشفت مشاركة أحمد فتوح في حفل بالساحل الشمالي برفقة لاعب الأهلي إمام عاشور، الذي غاب أيضًا عن معسكر المارد الأحمر في تونس بسبب استمرار معاناته من إصابة الكتف التي تعرض لها خلال كأس العالم للأندية.