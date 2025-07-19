شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستبعد محمود جاد من معسكر تونس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي المصري استبعاد محمود جاد حارس مرمى الفريق من معسكر تونس، الذي ينطلق اليوم السبت بمدينة سوسة، وذلك بعد تلقي اللاعب عرضاً من بيراميدز خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن النادي البورسعيدي.

المصري يفاوض محمود جاد لتجديد التعاقد

وكان مسئولو النادي المصري فتحوا باب التفاوض مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي لحسم تجديده للفريق، وذلك فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بنهاية الموسم المقبل، وجاء التحرك من مسئولي المصري فى ظل اهتمام نادي بيراميدز بضم محمود جاد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمود جاد أفضل حارس في الموسم الماضي

حسم محمود جاد، حارس مرمى النادي المصري ، لقب صاحب القفاز الذهبي في دوري موسم 2024-2025 ، بعدما تربع على رأس قائمة أكثر حراس المرمى خروجاً بشباك نظيفة على مدار مشوار البطولة برصيد 12 مباراة.

بعثة المصري تغادر إلى تونس

غادرت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى تونس العاصمة وذلك استعدادًا للانتظام في المعسكر المغلق المقرر إقامته بمدينة سوسة الساحلية، خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

صفقات المصري

نجح المصري فى ضم صفقتين هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

برنامج خاص لمعسكر تونس

من المقرر أن يخوض المصري أربع مباريات ودية خلال المعسكر، حيث سيلاقي نظيره فريق الصفاقسي، غدا الأحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس ، فيما سيلاقي نظيره فريق النجم الساحلي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث والعشرين من يوليو الجاري ، بينما ستقام مباراته أمام الترجي يوم الأحد الموافق السابع والعشرين ، فيما يُجري المدير الفني التونسي نبيل الكوكي اتصالاته للاتفاق على إقامة مباراة رابعة أمام إحدى فرق المستوى الأول التونسية.