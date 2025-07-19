شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف مخطط أحمد عبد القادر للانتقال للزمالك.. والحالة الوحيدة لرحيله والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر في الأهلي أن ناديه يعلم جيداً أن أحمد عبد القادر لاعب الفريق يتفاوض مع الزمالك من أجل الانتقال لصفوفه فى أقرب فرصة، مُشيراً إلى أن اللاعب مُرتبط بعقد مع الأهلي ولن يرحل إلا بموافقة القلعة الحمراء، بعدما لعب عبد القادر الموسم الماضي مع نادي قطر القطري وعاد للأهلي بنهاية الموسم الماضي، غير أن الجهاز الفني للفريق رفض عودة اللاعب بسبب "الزحمة" التى يعاني منها الفريق فى مركزه.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، تلقينا عدة عروض من أجل ضم أحمد عبد القادر بعضها من مصر وأبرزها من سيراميكا وزد، والبعض الآخر من السعودية وتحديداً من الحزم، لكن المفاوضات مع هذه الأندية فشلت.

وتابع، "عبد القادر لم يسافر مع الأهلي إلى معسكر تونس الحالي لأنه خارج حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإٍسباني خوسيه ريبيرو، لكن الإدرة مُتمسكة بتسويق اللاعب بشكل جيد يُحقق مكاسب للنادي، سواء من خلال مقابل مالي أو من خلال إتمام صفقات عن طريق "المقايضة".

واختتم المصدر تصريحاته، "لو انتقل عبد القادر من الأهلي على سبيل البيع النهائي إلى أي نادٍ خارجي أو داخلي ثم رحل منه للزمالك فهذا شأنه، وهذا مستقبله، وله الحق فى تحديده كيفما يشاء طالما انتهت علاقته بالأهلي.

على صعيد متصل، يتطلع عبد القادر للرحيل سريعاً من الأهلي من أجل تنفيذ مُخططه بالانتقال للزمالك خلال يناير المقبل على أقصى تقدير، بعدما اتفق مع مسئولى القلعة البيضاء على جميع التفاصيل الخاصة بارتداء القميص الأبيض قريباً.