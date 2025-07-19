شكرا لقرائتكم خبر عن مستحقات كولر فى الأهلي.. عودة المفاوضات لنقطة الصفر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني السابق للفريق، بشأن مستحقاته لدى النادي تعثّرا واضحا خلال الأيام الماضية، بعدما اشتكى المدرب السويسري من هجوم أكثر من شخص ينتمي للنادي عليه فى الفضائيات خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر في الأهلي، إن المفاوضات مع كولر بشأن مستحقاته كانت تسير بشكل جيد إلى أن خرج أكثر من لاعب أهلاوي سابق فى الفضائيات وتحدثوا بشكل سلبي عن كولر وقت تواجده مع المارد الأحمر، الأمر الذي أغضب المدرب السويسري بشكل شديد.

وأوضح المصدر، أن كولر انزعج بشدة من هجوم نجوم الأهلي السابقين عليه، خاصة أن منهم اثنين كانا يعملان فى النادي خلال توليه مسئولية تدريب الفريق، بل وجمعت بينهما عدة جلسات لمناقشة عدة أمور فنية، وتحديداً فيما يتعلق بملف الصفقات والراحلين عن الفريق.

وأشار المصدر إلى أن حديث نجوم الأهلي السابقين السلبي عن كولر، وتأكيدهم أن كولر تسبب فى "توريط" النادي فى صفقات فاشلة وأبرزها موديست ، تسبب فى غضب المدرب السويسري الذي أرسل رسالة خاصة لمسئولين كبار في الأهلي، قال فيها أن مثل هذه التصريحات تُسيئ له وإلى سمعته كمدرب كبير يتلقى عروض كثيرة من أندية في الخليج والشرق الأوسط.

وكشف المصدر أن كولر أبلغ مسئولي الأهلي بأنه لم يتحدث عن النادي بأي سوء منذ رحيله بل كان حريصاً على إنهاء علاقته بشكل جيد، خاصة أن تجربته في الأهلي كانت رائعة، لكن تصريحات بعض المُنتمين للأهلي غير موفقة وتُسىء له.

وأكد المصدر أن حالة الغضب التي انتابت كولر بسبب تصريحات نجوم الأهلي السابقين جعلت مفاوضات مستحقات المدرب السويسري تتعثّر، لكن المحاولات مازالت مُستمرة من أجل التوصل لاتفاق نهائي معه بشأن مستحقاته التي يحصل عليها حالياً بعد رحيله عن النادي في أبريل الماضي عقب الخروج من نصف نهائي أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين الدكتور عبد الله شحاتة خبير اللوائح فى الفيفا، الذي استعان به الأهلي لحسم ملف مستحقات كولر، ودينو لامبرتي وكيل أعمال المدرب السويسري، وتهدف هذه الاتصالات لإقناع كولر بالحصول كولر على راتب ثلاثة أو أربعة أشهر على مقابل التنازل عن باقي مستحقاته، وتوقيع "مُخالصة" بالاستلام حتى يُسدل الستار عن هذا الملف.

ويتطلع الأهلي للوصول إلى اتفاق مع مارسيل كولر بشأن مستحقاته أو تولّي الأخير تدريب أحد الأندية حتى تنتهي فترة سداد الأهلي راتب المدير الفني، وتلقى مارسيل كولر عروضاً من أندية خارجية لتدريب أحدها لكن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح ومن أبرز هذه الأندية الوصل والشارقة الأماراتيين والهلال السعودي.

وينص عقد كولر مع الأهلي على حصوله على راتب شهري (250 ألف يورو) حتى انتهاء عقده في يونيو 2026، حال اتخاذ الأهلي قراراً بإقالته قبل انتهاء عقده.