شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكتب أزمة الساحل نهاية مشوار أحمد فتوح مع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

أثار أحمد فتوح ، لاعب نادي الزمالك ، حالة من الجدل بين جماهير القلعة البيضاء، بعد ظهوره فى حفل المطرب راغب علامة بالساحل الشمالي، وتغيبه عن معسكر الفريق الأبيض المقام حالياً فى العاصمة الإدارية الجديدة استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

ورغم أن اللاعب قدم عذراً للجهاز الفني للزمالك حول سبب تغيبه عن المعسكر بسبب مرض عمه، إلا أن ظهوره فى الحفل أثار جدلاً واسعاً، بشأن حقيقة غيابه عن المعسكر، خاصة بعد تداول مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا يؤكد وجود فتوح فى حفل الساحل الشمالي.

س: ما هو السبب الذي أعلنه الزمالك لغياب أحمد فتوح عن المعسكر؟ ج: أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى الزمالك، أنه لا أساس من الصحة لما تردد عن انقطاع أحمد فتوح الظهير الأيسر عن معسكر الفريق الحالى المقامة بالعاصمة الإدارية، وأوضح مدير الكرة فى تصريحات للمركز الإعلامى لنادى الزمالك أن أحمد فتوح تواجد بشكل طبيعى فى بداية المعسكر، وحصل على إذن من الجهاز الفنى للمغادرة فى الساعات الماضية بسبب مرض عمه فى الآونة الأخيرة.

س: كيف أصبح الساحل الشمالي مصدر أزمات لـ أحمد فتوح؟ ج: جاء ظهور أحمد فتوح في حفل راغب علامة ليعيد إلى الأذهان الحادث الذي ارتكبه اللاعب العام الماضي، وقبل سنة تقريباً، بالتحديد في يوم 11 أغسطس 2024، عندما صدم أحمد فتوح أحد الأشخاص عن طريق الخطأ بالطريق الساحلي (مطروح) بالعلمين، ما أدى إلى وفاة الضحية فورًا فى مكان الحادث، ليتم التحفظ على فتوح والسيارة الخاصة به، وتحرر محضر بملابسات الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتم حبس فتوح 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل الخطأ والقيادة برعونة، وبعدها وُجهت لـ فتوح تهمة تعاطي المواد المخدرة، وأثبتت التحريات أن اللاعب قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك الاصطدام المجني عليه وتسبب في قتله خطأ.

س: ما هو موقف الزمالك من اللاعب بعد ظهوره فى حفل الساحل الشمالي؟ ج: قرر جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه، بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن. س: ما هي المدة المتبقية في عقد أحمد فتوح مع الزمالك؟ ج: يرتبط أحمد فتوح بعقد مع الزمالك يمتد لموسمين، حيث ينتهي تعاقد فتوح مع الزمالك في 30 يونيو 2027.

س: ماذا قدم أحمد فتوح خلال مشواره مع الزمالك؟ ج: إجمالاً شارك أحمد فتوح مع نادي الزمالك في 179 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 17 آخرين لزملائه بالفريق، وتوج فتوح مع الزمالك بـ 6 ألقاب جاءت كالتالي: بطولتين دوري عام، 3 بطولات كأس مصر، ولقب واحد بكأس الكونفدرالية الأفريقية.