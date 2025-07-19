شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الخامسة.. المقاولون العرب يعلن ضم الحارس محمد فوزي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ، برئاسة المهندس محسن صلاح، ضم محمد فوزي حارس مرمى أبو قير للأسمدة السابق، وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع الحارس على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، وطلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني، ويعد فوزي خامس صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد ضم، محمد حامد، إسلام هشام، أحمد مجدي كهربا، ومحمود أبو جودة.



محمد فوزي حارس مرمى المقاولون



محمد فوزي

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، اليوم السبت ولمدة 8 أيام في معسكر بمدينة الإسكندرية بالمرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى إقيمت بمقر النادي بالجبل الأخضر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدأ فترة الإعداد والمرحلة الأولى استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني 21 يونيو الماضي، وأدى ذئاب الجبل تدريباته على فترتين وسط جدية وتركيز من اللاعبين.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الجهاز الفني وضع خطة إعداد شاملة، وأن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن تلبية طلبات الفريق لتقديم موسم قوي يليق باسم المقاولون العرب، مشيدا بحالة الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد حتى يدخل الفريق منافسات الدوري الممتاز في أفضل جاهزية فنية وبدنية.

وأبدى المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون ثقته في الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا أن إدارة النادي مع الجهاز الفني يعملان على إبرام تعاقدات في المراكز التي يحتاجها الفريق لتدعيم الصفوف.

ومن جانبه أكد طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة أن الفريق سيسافر اليوم السبت لبدء المعسكر، ويستمر حتى السبت المقبل، وسيخوض خلاله الفريق 5 مباريات ودية أمام البنك الأهلي والاتحاد السكندري وسبورتنج وسموحة والقناة، في إطار رغبة المدير الفني محمد مكي في خوض مباريات قوية لتجهيز الفريق لانطلاق الدوري وإحداث حالة من التجانس والانسجام بين عناصر الفريق والوافدين الجدد.