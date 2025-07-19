شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: فيريرا غاضب من تصرف أحمد فتوح ويؤيد منع عودته للمعسكر والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك أن البلجيكى فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عبر من غضبه من تصرف أحمد فتوح لاعب الفريق الكروي، بعد واقعه خروجه من المعسكر وحضوره إحدى الحفلات فى الساحل الشمالى.

وأكد مصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فيريرا لا يرغب فى عودة أحمد فتوح لمعسكر الفريق المقام حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة لحين الفصل فى أمره من قبل مجلس إدارة النادى الأبيض.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة بنادى الزمالك قررت منع دخول أحمد فتوح لمعسكر الفريق بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحين التحقيق معه من قبل الشئون القانونية فى القلعة البيضاء، واتخاذ القرار النهائي بشأن موقفه.

وكان جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، قرر تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مليون جنيه، وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه بالظهور في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وفى وقت سابق، أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن أحمد فتوح غادر المعسكر التدريبي المغلق للفريق، ليكون بجوار عمه الذي يتواجد في المستشفى، وأضاف عبد الناصر محمد أن اللاعب يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي وسيعود إلى المعسكر التدريبي بشكل طبيعي خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وبعد تصريحات مدير الكرة بالزمالك، ظهرت فيديوهات كشفت مشاركة أحمد فتوح في حفل بالساحل الشمالي برفقة لاعب الأهلي إمام عاشور، الذي غاب أيضًا عن معسكر المارد الأحمر في تونس بسبب استمرار معاناته من إصابة الكتف التي تعرض لها خلال كأس العالم للأندية.

وجاء ظهور فتوح فى حفل الساحل الشمالي ليؤكد عدم صحة ما قاله لمسئولي الزمالك، وأن غيابه بسبب مرض عمه، ما جعل النادي يوقع عقوبة مادية كبيرة عليه وإحالته للتحقيق لمعرفة كافة تفاصيل الواقعة، ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة، الموقف النهائى لأحمد فتوح بعد خضوعه للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للنادى.